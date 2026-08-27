Головна Техно HiTech
search button user button menu button

Apple назвала дату презентації нових iPhone: компанія покаже новинку

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Apple назвала дату презентації нових iPhone: компанія покаже новинку
Вересневий захід матиме для Apple ще одну особливість – він стане першою великою презентацією компанії після зміни керівництва
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Презентація стане першою великою подією Apple після зміни генерального директора

Apple проведе презентацію нових продуктів 9 вересня 2026 року. Компанія не розкрила, які саме пристрої представить, однак Reuters та інші профільні видання очікують дебюту нової лінійки iPhone, а також першого складаного смартфона Apple. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт Apple та Reuters.

Apple анонсувала захід під слоганом «Surprise and shine» («Дивуй і сяй»). Презентація відбудеться у Steve Jobs Theater на території Apple Park у Купертіно, Каліфорнія. Початок запланований на 10:00 за місцевим часом – о 20:00 за Києвом. Трансляція заходу буде доступна онлайн. 

Компанія традиційно не розкриває перелік майбутніх новинок до презентації. Водночас Reuters повідомляє, що головною частиною заходу стане нова лінійка iPhone. Очікується, що Apple представить iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max. За даними TechCrunch, стандартний iPhone 18 цього разу може не вийти восени – його реліз разом з iPhone 18e очікують уже у 2027 році.

Apple може показати перший складаний iPhone

Найбільшою новинкою презентації може стати пристрій, якого досі не було в продуктовій лінійці Apple, – складаний iPhone. Reuters зазначає, що компанія може представити його саме 9 вересня. За даними агентства, смартфон матиме великий внутрішній екран, за розміром близький до дисплея iPad mini.

Водночас Apple офіційно не підтверджувала ані існування такого пристрою, ані його назву чи характеристики. У медіа модель називають iPhone Fold або iPhone Ultra.

За попередніми витоками, складний смартфон може отримати:

  • зовнішній дисплей діагоналлю близько 5,5 дюйма;
  • внутрішній екран приблизно 7,8 дюйма;
  • товщину у складеному стані близько 9,4 мм;
  • чип A20 Pro;
  • подвійну основну камеру з двома сенсорами по 48 Мп.

Ці характеристики наразі залишаються непідтвердженими. Тому остаточні параметри пристрою можуть відрізнятися від даних, які поширюють інсайдери.

Apple назвала дату презентації нових iPhone: компанія покаже новинку фото 1
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Чутки про складаний смартфон Apple з'являються вже кілька років. Раніше повідомлялося, що компанія планує вийти на цей сегмент у 2026 році. «Главком» також писав про можливий запуск iPhone Fold саме цього року.

Презентація стане першою для нового CEO

Вересневий захід матиме для Apple ще одну особливість – він стане першою великою презентацією компанії після зміни керівництва.

1 вересня 2026 року Джон Тернус має стати генеральним директором Apple, змінивши на цій посаді Тіма Кука. Тернус понад два десятиліття працює в компанії та раніше очолював напрям апаратної інженерії. Кук після передачі повноважень стане головою ради директорів Apple.

Таким чином, презентація нових iPhone відбудеться лише через вісім днів після офіційної зміни CEO. Reuters називає майбутній захід важливим етапом для Apple, оскільки новому керівнику доведеться продемонструвати здатність компанії продовжувати розвиток ключового продукту.

Apple може показати й інші пристрої

Окрім смартфонів, профільні видання очікують появи нових моделей Apple Watch. Зокрема, йдеться про Apple Watch Series 12 та оновлену версію Apple Watch Ultra. Також компанія може оголосити дати виходу нових операційних систем, зокрема iOS 27, iPadOS 27 та macOS Golden Gate. Ці припущення Apple поки не підтвердила.

Окремим фактором для нових iPhone може стати зростання вартості компонентів. Раніше Тім Кук попереджав, що через подорожчання чипів пам'яті Apple підвищуватиме ціни на частину своєї продукції. Аналітики також прогнозували, що нові Pro-моделі можуть виявитися дорожчими за попереднє покоління.

Нагадаємо, у вересні 2025 року Apple представила лінійку iPhone 17, а головною новинкою стала ультратонка модель iPhone Air. «Главком» писав, що пристрій отримав корпус товщиною лише 5,6 мм.

 

Читайте також:

Теги: iPhone Flip смартфон Apple модель

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Компанія другою у світі досягла капіталізації в $5 трильйонів
Apple розпочала нову битву з Nvidia за звання найдорожчої компанії світу
29 липня, 05:25
Джейсона Стейтема Розі Хантінгтон-Вайтлі перебувають у стосунках вже понад 15 років та мають двох дітей
Обраниця Джейсона Стейтема знялася для бренду з РФ та натрапила на хейт (фото)
31 липня, 12:48
Флагманський смартфон iPhone 17 Pro Max
Комунальне підприємство в Рівному придбало iPhone за майже 66 тис. грн
5 серпня, 08:53
Подорожчання пам'яті вже відчутно вплинуло на весь сегмент техніки з оперативною пам'яттю – ноутбуки, ПК, планшети, смарт-телевізори та монітори
Дешевих смартфонів ставатиме менше: ритейлери назвали причини
18 серпня, 15:39
Apple розіслала попередження про шпигунські атаки
Військові ЗСУ отримали попередження Apple про можливі шпигунські атаки
19 серпня, 11:07
Дата-центр для навчання моделей штучного інтелекту
AI-компанії наростили борги на тлі гонки штучного інтелекту
22 серпня, 03:42

HiTech

Apple назвала дату презентації нових iPhone: компанія покаже новинку
Apple назвала дату презентації нових iPhone: компанія покаже новинку
Білл Гейтс закликав запровадити новий податок через загрозу ШІ
Білл Гейтс закликав запровадити новий податок через загрозу ШІ
Росіяни використали ChatGPT для поширення пропаганди: OpenAI викрила схему
Росіяни використали ChatGPT для поширення пропаганди: OpenAI викрила схему
Білл Гейтс запропонував створити «людський заповідник»
Білл Гейтс запропонував створити «людський заповідник»
ChatGPT почне показувати рекламу: кого це торкнеться
ChatGPT почне показувати рекламу: кого це торкнеться
AI-компанії наростили борги на тлі гонки штучного інтелекту
AI-компанії наростили борги на тлі гонки штучного інтелекту

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
364K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 серпня: ситуація на фронті
148K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 серпня 2026
84K
Софія Ротару у День Незалежності показалася у Києві (фото)
67K
Путін остаточно ухвалив рішення про майбутнє війни в Україні – ISW
41K
Відомий історик, який роками руйнує міфи росіян, у критичному стані через тяжку хворобу
40K
Держдума РФ назвала крайній термін завершення війни в Україні

Новини

В Україні до 30°, місцями значні дощі: погода на 26 серпня 2026 року
Вчора, 05:59
Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ в Краснодарському краї
25 серпня, 12:35
Російський безпілотник зі штучним інтелектом убив трьох цивільних у Запоріжжі
25 серпня, 08:45
В Україні до 30°, вдень тримається спека: погода на 25 серпня 2026 року
25 серпня, 05:59
Держдума РФ назвала крайній термін завершення війни в Україні
24 серпня, 17:05
Зеленський звернувся до українців у День Незалежності (відео)
24 серпня, 09:11

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua