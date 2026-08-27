Apple назвала дату презентації нових iPhone: компанія покаже новинку

Вересневий захід матиме для Apple ще одну особливість – він стане першою великою презентацією компанії після зміни керівництва

Презентація стане першою великою подією Apple після зміни генерального директора

Apple проведе презентацію нових продуктів 9 вересня 2026 року. Компанія не розкрила, які саме пристрої представить, однак Reuters та інші профільні видання очікують дебюту нової лінійки iPhone, а також першого складаного смартфона Apple. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт Apple та Reuters.

Apple анонсувала захід під слоганом «Surprise and shine» («Дивуй і сяй»). Презентація відбудеться у Steve Jobs Theater на території Apple Park у Купертіно, Каліфорнія. Початок запланований на 10:00 за місцевим часом – о 20:00 за Києвом. Трансляція заходу буде доступна онлайн.

Компанія традиційно не розкриває перелік майбутніх новинок до презентації. Водночас Reuters повідомляє, що головною частиною заходу стане нова лінійка iPhone. Очікується, що Apple представить iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max. За даними TechCrunch, стандартний iPhone 18 цього разу може не вийти восени – його реліз разом з iPhone 18e очікують уже у 2027 році.

Apple може показати перший складаний iPhone

Найбільшою новинкою презентації може стати пристрій, якого досі не було в продуктовій лінійці Apple, – складаний iPhone. Reuters зазначає, що компанія може представити його саме 9 вересня. За даними агентства, смартфон матиме великий внутрішній екран, за розміром близький до дисплея iPad mini.

Водночас Apple офіційно не підтверджувала ані існування такого пристрою, ані його назву чи характеристики. У медіа модель називають iPhone Fold або iPhone Ultra.

За попередніми витоками, складний смартфон може отримати:

зовнішній дисплей діагоналлю близько 5,5 дюйма;

внутрішній екран приблизно 7,8 дюйма;

товщину у складеному стані близько 9,4 мм;

чип A20 Pro;

подвійну основну камеру з двома сенсорами по 48 Мп.

Ці характеристики наразі залишаються непідтвердженими. Тому остаточні параметри пристрою можуть відрізнятися від даних, які поширюють інсайдери.

фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Чутки про складаний смартфон Apple з'являються вже кілька років. Раніше повідомлялося, що компанія планує вийти на цей сегмент у 2026 році. «Главком» також писав про можливий запуск iPhone Fold саме цього року.

Презентація стане першою для нового CEO

Вересневий захід матиме для Apple ще одну особливість – він стане першою великою презентацією компанії після зміни керівництва.

1 вересня 2026 року Джон Тернус має стати генеральним директором Apple, змінивши на цій посаді Тіма Кука. Тернус понад два десятиліття працює в компанії та раніше очолював напрям апаратної інженерії. Кук після передачі повноважень стане головою ради директорів Apple.

Таким чином, презентація нових iPhone відбудеться лише через вісім днів після офіційної зміни CEO. Reuters називає майбутній захід важливим етапом для Apple, оскільки новому керівнику доведеться продемонструвати здатність компанії продовжувати розвиток ключового продукту.

Apple може показати й інші пристрої

Окрім смартфонів, профільні видання очікують появи нових моделей Apple Watch. Зокрема, йдеться про Apple Watch Series 12 та оновлену версію Apple Watch Ultra. Також компанія може оголосити дати виходу нових операційних систем, зокрема iOS 27, iPadOS 27 та macOS Golden Gate. Ці припущення Apple поки не підтвердила.

Окремим фактором для нових iPhone може стати зростання вартості компонентів. Раніше Тім Кук попереджав, що через подорожчання чипів пам'яті Apple підвищуватиме ціни на частину своєї продукції. Аналітики також прогнозували, що нові Pro-моделі можуть виявитися дорожчими за попереднє покоління.

Нагадаємо, у вересні 2025 року Apple представила лінійку iPhone 17, а головною новинкою стала ультратонка модель iPhone Air. «Главком» писав, що пристрій отримав корпус товщиною лише 5,6 мм.