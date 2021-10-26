Новий бюджетний iPhone: з’явилася перша інформація

Наступний iPhone SE отримає префікс Plus та модуль 5G

Аналітик Рос Янг, відомий своїми інсайдами, розповів про наступний iPhone SE, який вважається бюджетною моделлю. Щоправда, лише за мірками компанії Apple.

Отже, за словами Янга, новий iPhone SE отримає позначку Plus у назві. Але діагональ екрана не зміниться – смартфон оснастять тією ж LCD-матрицею на 4,7 дюйма.

Ймовірно, Plus у назві означає покращені можливості підключення – наступний «бюджетник» Apple отримає модем із підтримкою мереж п'ятого покоління, стверджує Янг.

Раніше Apple використовувала слово Plus для позначення пристроїв зі збільшеним дисплеєм, але тепер подібні iPhone мають позначку Max.

Янг вважає, що Apple працює і над збільшеною версією iPhone SE. Модель із LCD-дисплеєм на 5,7-6,1 дюйма очікується до 2024 року, хоча спочатку її планувалося випустити на рік раніше.

Замість вирізу для передньої камери екран пристрою нібито забезпечать отвором.

Інше джерело з Китаю повідомило, що iPhone SE 3 стане останнім смартфоном Apple з рідкокристалічним дисплеєм. Це дасть змогу зробити пристрій доступнішим з точки зору ціни.

За даними інформатора, новий iPhone SE успадкує риси iPhone XR, але всередині стоятиме залізо від iPhone 13, включаючи новий чипсет Apple A15 Віоnіс.

Також повідомляється, що новий телефон буде доступний у варіантах з 64 ГБ, 128 ГБ та 256 ГБ вбудованої пам'яті.

Цієї осені відбулося вже дві презентації Apple. На першій компанія показала нові iPhone та iPad. На другій дебютували нові ноутбуки та навушники.

Нещодавно в Україні стартували продажі нових смартфонів Apple – iPhone 13. Всі подробиці – за посиланням.