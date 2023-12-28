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Кім Чен Ин наказав військовим прискорити підготовку до війни

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Кім Чен Ин наказав військовим прискорити підготовку до війни
Лідер КНДР Кім Чен Ин
фото з відкритих джерел

КНДР готується до війни із Сполученими Штатами Америки 

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин наказав своїй армії, промисловості з виробництва боєприпасів і сектору ядерної зброї прискорити підготовку до війни. Про це повідомляє Reuters.

Правитель КНДР закликав протистояти тому, що він назвав безпрецедентними «конфронтаційними кроками» Сполучених Штатів.

Як йдеться в публікації північно-корейського державного новинного агентства KCNA, відповідний наказ Кім віддав військовим, а також сектору промисловості боєприпасів та ядерної зброї.

Нагадаємо, супутникові знімки, зроблені з жовтня по грудень, показують безперервний потік кораблів з КНДР до Росії. Північна Корея продовжує постачати Кремлю боєприпаси.

Як повідомлялося, запуск міжконтинентальної балістичної ракети «Хвасон-18» показав, на що готова КНДР, якщо США «приймуть помилкове рішення» проти Пхеньяну, заявив лідер КНДР Кім Чен Ин. 

Раніше Сполучені Штати попередили Північну Корею, що застосування нею ядерної зброї проти США або їхніх союзників призведе до кінця режиму Кім Чен Ина.

До слова, Північна Корея заявила, що розглядатиме будь-яке втручання в роботу своїх супутників як оголошення війни та застосує засоби стримування, якщо напад на її стратегічні активи буде неминучим.

Читайте також: Північна Корея попередила про можливість ядерної війни
Теги: наказ Північна Корея війна Кім Чен Ин

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