Паливна криза в РФ: росіяни через біноклі видивляються початок черг до АЗС (відео)

Росіяни висміюють одне одного в чергах за бензином

У Росії вирує паливна криза. Росіяни жаліються та водночас знаходять різні методи, аби здобути бензин на заправках. Ба більше, мешканцям РФ доводиться брати із собою біноклі, щоб розгледіти, де закінчуються черги на АЗС. Про це пише «Главком».

Росіяни опублікували у мережі відео, де висміюють одного з водіїв. Чоловік вийшов із машини, яка стоїть у заторі неподалік від АЗС, та намагався розгледіти кінець черги. На кадрах видно, як безліч автівок стоять тісно одна біля одної.

Тож тепер у тривалу поїздку для пошуку бензину росіяни беруть із собою біноклі, адже кінець черги за дефіцитним паливом складно побачити неозброєним оком.

На відео також можна почути, як авторка коментує дії водія, висміюючи його та ситуацію з дефіцитом бензину в країні загалом. Водночас сама ж росіянка також стоїть у черзі в надії заправити авто.

Зазначимо, росіяни через паливну кризу шукають альтернативу автомобілям і починають масово купувати коней. Утримувати тварин для багатьох росіян виявилося дешевше, ніж заправляти автомобіль.

Крім того, на тлі паливної кризи в Росії місцеві жителі почали масово шукати в інтернеті способи самостійного виготовлення бензину. За даними сервісів аналізу пошукових запитів, у червні фразу «як зробити бензин» шукали понад 17 тис. разів.

До слова, на одній із автозаправних станцій в Іркутську з'явилося повідомлення з новими правилами поведінки для водіїв, які стоять у чергах за пальним. Згідно з пам'яткою, водіям і пасажирам заборонено виходити з автомобілів до моменту під'їзду безпосередньо до паливороздавальної колонки, а також спілкуватися з водіями інших авто. Однак у різних регіонах Росії все одно фіксують довгі черги на автозаправках, а подекуди ситуація переростає у конфлікти та бійки між водіями.

Нагадаємо, паливна криза в Росії набула загальнонаціонального масштабу: обмеження на відпуск пального для приватних автомобілів запроваджено вже у 53 регіонах, а найбільші нафтові компанії країни припинили продаж бензину в каністри.