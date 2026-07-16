Головна Скотч Курйоз
search button user button menu button

Паливна криза в РФ: росіяни через біноклі видивляються початок черг до АЗС (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Росіяни стоять у багатокілометрових чергах за бензином
фото: скриншот із відео/росЗМІ

Росіяни висміюють одне одного в чергах за бензином

У Росії вирує паливна криза. Росіяни жаліються та водночас знаходять різні методи, аби здобути бензин на заправках. Ба більше, мешканцям РФ доводиться брати із собою біноклі, щоб розгледіти, де закінчуються черги на АЗС. Про це пише «Главком».

Росіяни опублікували у мережі відео, де висміюють одного з водіїв. Чоловік вийшов із машини, яка стоїть у заторі неподалік від АЗС, та намагався розгледіти кінець черги. На кадрах видно, як безліч автівок стоять тісно одна біля одної.

Тож тепер у тривалу поїздку для пошуку бензину росіяни беруть із собою біноклі, адже кінець черги за дефіцитним паливом складно побачити неозброєним оком.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

На відео також можна почути, як авторка коментує дії водія, висміюючи його та ситуацію з дефіцитом бензину в країні загалом. Водночас сама ж росіянка також стоїть у черзі в надії заправити авто.

Зазначимо, росіяни через паливну кризу шукають альтернативу автомобілям і починають масово купувати коней. Утримувати тварин для багатьох росіян виявилося дешевше, ніж заправляти автомобіль.

Крім того, на тлі паливної кризи в Росії місцеві жителі почали масово шукати в інтернеті способи самостійного виготовлення бензину. За даними сервісів аналізу пошукових запитів, у червні фразу «як зробити бензин» шукали понад 17 тис. разів.

До слова, на одній із автозаправних станцій в Іркутську з'явилося повідомлення з новими правилами поведінки для водіїв, які стоять у чергах за пальним. Згідно з пам'яткою, водіям і пасажирам заборонено виходити з автомобілів до моменту під'їзду безпосередньо до паливороздавальної колонки, а також спілкуватися з водіями інших авто. Однак у різних регіонах Росії все одно фіксують довгі черги на автозаправках, а подекуди ситуація переростає у конфлікти та бійки між водіями.

Нагадаємо, паливна криза в Росії набула загальнонаціонального масштабу: обмеження на відпуск пального для приватних автомобілів запроваджено вже у 53 регіонах, а найбільші нафтові компанії країни припинили продаж бензину в каністри. 

Читайте також:

Теги: відео росіяни гумор росія криза бензин

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗСУ контратакують та відкидують ворога на фронті
Наступ росіян на Оріхів захлинувся: огляд фронту
5 липня, 11:37
Президент України Володимир Зеленський під час перемовин на саміті G7 у Франції
Зеленський провів розмову з Трампом і Макроном після завершення саміту G7
18 червня, 00:01
Путін послав Лукашенка. Захищати його він не буде
Путін послав Лукашенка. Захищати його він не буде
22 червня, 21:41
Росіяни вигадали «теракт» по автобусу з білоруськими дітьми на Брянщині
Генштаб спростував заяви про нібито удар по автобусу з юними футболістами на Брянщині
17 червня, 16:34
Регіональна влада РФ відмовляється вмикати сирени під час тривоги: причина
Регіональна влада РФ відмовляється вмикати сирени під час тривоги: причина
22 червня, 19:11
Документи також фіксують формулу партнерства – російський бойовий досвід в обмін на китайські технології
Китай і Росія розробили план знищення супутників Starlink
10 липня, 00:52
Секс-послуги стали головним фактором поширення сифілісу у Фінляндії
Закриття кордону із РФ врятувало фінів від сифілісу
Вчора, 10:04
Син соратника Путіна побудує найбільшу мережу крематоріїв в Росії
Син соратника Путіна побудує найбільшу мережу крематоріїв в Росії
24 червня, 20:05
Путін продовжує демонструвати готовність вести бойові дії
Чому Путін не зупиняє війну: NYT назвав головну причину
12 липня, 20:05

Курйоз

Паливна криза в РФ: росіяни через біноклі видивляються початок черг до АЗС (відео)
Паливна криза в РФ: росіяни через біноклі видивляються початок черг до АЗС (відео)
Зеленський і кришка: курйоз на параді в Парижі (відео)
Зеленський і кришка: курйоз на параді в Парижі (відео)
Що українці забували в поїздах «Укрзалізниці» у 2026 році: найкурйозніші знахідки
Що українці забували в поїздах «Укрзалізниці» у 2026 році: найкурйозніші знахідки
Путін малював «каракулі», слухаючи доповідь про бензиновий колапс (відео)
Путін малював «каракулі», слухаючи доповідь про бензиновий колапс (відео)
У Мілані комарі зірвали авіарейс (відео)
У Мілані комарі зірвали авіарейс (відео)
Макрон втрапив у курйозну ситуацію з дружиною Ердогана (відео)
Макрон втрапив у курйозну ситуацію з дружиною Ердогана (відео)

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
355K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 липня: ситуація на фронті
180K
Кім Чен Ин знайшов нового стратегічного партнера, залишивши Кремль ні з чим
143K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 липня 2026
96K
Мобілізований відмовився виконати наказ командира та не пішов на штурм: як його покарали
92K
Кремль назвав головну умову для завершення війни
57K
Кремль відреагував на заяву Трампа про закриття неба над Україною

Новини

З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 10:00
Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
9 липня, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50
Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
7 липня, 05:59
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua