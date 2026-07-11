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Хакери РФ зламали камери на маршрутах постачання зброї в Україну

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Хакери РФ зламали камери на маршрутах постачання зброї в Україну
Зловмисники передусім цікавилися камерами, спрямованими на військово-логістичні маршрути
фото ілюстративне

Атаки торкнулися європейських держав – членів НАТО, включно з Нідерландами, та безпосередньо України

Хакери, пов'язані з російськими спецслужбами, зламали десятки камер відеоспостереження та домашніх відеодомофонів у країнах НАТО, щоб стежити за маршрутами постачання західної зброї в Україну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Telegraph та дані розвідувальних служб Нідерландів AIVD і MIVD.

Що з'ясувала розвідка

За даними нідерландських спецслужб, зловмисники масово зламували так звані IP-камери – пристрої з доступом до інтернету, зокрема побутові відеодомофони, якими люди стежать за своїм майном через смартфон. Основною причиною вразливості стали слабкі паролі та застаріле програмне забезпечення таких пристроїв. Хакери використовували доступні у відкритому доступі застосунки, щоб сканувати мережу та знаходити камери, до яких можна отримати доступ.

Розвідники наголосили, що йдеться про операцію, спрямовану саме на камери, орієнтовані на військово-транспортні маршрути, – зловмисники намагалися встановити, яку саме зброю та техніку постачають Києву західні партнери. За словами AIVD і MIVD, атаки торкнулися європейських держав – членів НАТО, включно з Нідерландами, та безпосередньо України.

Реакція влади

Організації, чиї IP-камери розташовані на таких маршрутах, уже отримали попередження від спецслужб і мають вжити заходів для посилення захисту обладнання. Нідерландська розвідка охарактеризувала виявлену активність як масштабну російську операцію. Популярність IP-камер, зауважують аналітики, останніми роками різко зросла завдяки дешевим китайським пристроям і швидкісному широкосмуговому інтернету – саме це й розширило поле для потенційних атак.

Нагадаємо, подібну кампанію російського підрозділу ГРУ «Главком» уже висвітлював – тоді The Guardian писала, що хакери отримали доступ до камер поблизу залізничних станцій і військових частин у прикордонних районах країн НАТО. До слова, у квітні цього року стало відомо про ще одну масштабну кібероперацію Кремля проти НАТО та балканських країн, спрямовану на збір розвідданих про оборонні плани Альянсу.

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Теги: розвідка кібератака Нідерланди Україна смартфон хакер військова допомога

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