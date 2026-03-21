Вибухи в Росії та Криму, атака на Ізюм: головне за ніч

Дайджест новин у ніч на 21 березня 2026 року

США дозволили продаж іранської нафти, російські танкери змінили курс від Куби, у Росії та окупованому Криму пролунали вибухи, а Ізюм опинився під ударами КАБів.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 21 березня:

США дозволили продаж іранської нафти

Вашингтон тимчасово послабив санкції і дозволив продаж іранської нафти на 30 днів. Це рішення пояснюють бажанням стабілізувати ринок на тлі війни на Близькому Сході. Очікується, що на ринок може надійти до 140 млн барелів. У США прямо кажуть: таким чином намагаються знизити ціни і тиснути на Іран.

У Криму пролунали вибухи, ймовірно, атаковано ТЕС

У Сімферополі та околицях вночі було гучно протягом кількох годин. Повідомлялипро серію вибухів і роботу ППО. За попередніми даними, один із ударів міг припасти на район Таврійської ТЕС. Очевидці також бачили спалах і пожежу біля об’єкта.

У Росії пролунали вибухи у кількох регіонах

Вночі вибухи чули в Саратові, Енгельсі та Тольятті. Повідомляли про атаку дронів, роботу ППО і пожежу на нафтопереробному заводі. Також з’являється інформація про ураження підприємства «Тольяттіазот».

Росія вдарила КАБами по Ізюму

Увечері Ізюмська громада опинилася під авіаударами. Зафіксовано влучання керованих авіабомб у житловий сектор. Є постраждалі, пошкоджені приватні будинки та знеструмлення. Влада уточнює масштаби руйнувань.