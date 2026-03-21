Вибухи в Росії та Криму, атака на Ізюм: головне за ніч

Іванна Гончар
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин у ніч на 21 березня 2026 року

США дозволили продаж іранської нафти, російські танкери змінили курс від Куби, у Росії та окупованому Криму пролунали вибухи, а Ізюм опинився під ударами КАБів.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 21 березня:

США дозволили продаж іранської нафти

Вашингтон тимчасово послабив санкції і дозволив продаж іранської нафти на 30 днів. Це рішення пояснюють бажанням стабілізувати ринок на тлі війни на Близькому Сході. Очікується, що на ринок може надійти до 140 млн барелів. У США прямо кажуть: таким чином намагаються знизити ціни і тиснути на Іран.

У Криму пролунали вибухи, ймовірно, атаковано ТЕС

У Сімферополі та околицях вночі було гучно протягом кількох годин. Повідомлялипро серію вибухів і роботу ППО. За попередніми даними, один із ударів міг припасти на район Таврійської ТЕС. Очевидці також бачили спалах і пожежу біля об’єкта.

У Росії пролунали вибухи у кількох регіонах

Вночі вибухи чули в Саратові, Енгельсі та Тольятті. Повідомляли про атаку дронів, роботу ППО і пожежу на нафтопереробному заводі. Також з’являється інформація про ураження підприємства «Тольяттіазот». 

Росія вдарила КАБами по Ізюму

Увечері Ізюмська громада опинилася під авіаударами. Зафіксовано влучання керованих авіабомб у житловий сектор. Є постраждалі, пошкоджені приватні будинки та знеструмлення. Влада уточнює масштаби руйнувань.

  1. США і союзники планують виробництво зброї в Азії.
  2. Угорщина підтвердила візит Венса перед виборами.
  3. Куба відмовилась обговорювати зміну влади зі США.
Читайте також

Проходити через протоку можуть усі держави, окрім тих, які, за словами Тегерана, беруть участь у нападі на Іран
Війна Трампа в Ірані допомагає Росії здійснити давню мрію – WP
15 березня, 17:15
Російська влада заявила, що всі відключення та обмеження зв’язку відбуваються у суворій відповідності до чинного законодавства
У Москві перебої з інтернетом. Містянам радять орієнтуватися за сонцем та зірками
14 березня, 21:37
США розглядають послаблення санкцій щодо російської нафти: Європа занепокоєна
США розглядають послаблення санкцій щодо російської нафти: Європа занепокоєна
10 березня, 23:04
Трамп заявив про скасування певних санкцій, пов’язаних з нафтою
Трамп заявив про скасування певних санкцій, пов’язаних з нафтою
10 березня, 01:43
Чоловік тримає фотографію верховного лідера Ірану Алі Хаменеї під час мітингу пам'яті
Американська розвідка сумнівається, що війна призведе до повалення режиму в Ірані – WP
7 березня, 22:06
Дешевий імпорт із Китаю захоплює ринок часнику України
Китайський часник заполонив ринок України: виробники б’ють на сполох
6 березня, 05:14
Прем’єрка Литви заявила про неприйнятність вето Угорщини щодо України
Прем’єрка Литви розкритикувала блокування Угорщиною санкцій проти РФ
26 лютого, 18:33
Мецола заявила, що ЄС робить недостатньо, щоб зупинити російський тіньовий флот
Президентка Європарламенту закликає ЄС негайно нанести удар по тіньовому флоту РФ
26 лютого, 09:29
Віктор Ющенко вразив українців своєю простотою
«Обирав мандарини». Ющенко показався на столичному ринку (відео)
23 лютого, 09:42

Втрати ворога станом на 21 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 21 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 березня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 березня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 21 березня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 21 березня 2026
Вибухи в Росії та Криму, атака на Ізюм: головне за ніч
Вибухи в Росії та Криму, атака на Ізюм: головне за ніч
Росія вдарила КАБами по Ізюму: є постраждалі
Росія вдарила КАБами по Ізюму: є постраждалі
Лінія фронту станом на 20 березня 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 20 березня 2026. Зведення Генштабу

У Росії стався масштабний збій у роботі Telegram: кількість скарг зашкалює
Вчора, 21:52
Трамп розповів, якому президенту довіряє більше: Путіну чи Зеленському
Вчора, 21:13
Влада Донеччини розширює зону примусової евакуації: звідки вивозитимуть людей
Вчора, 17:46
У Харкові суд відмовився визнати сім’єю одностатеву пару
Вчора, 17:02
«Шахтар» отримав наступного суперника в Лізі конференцій
Вчора, 10:59
«Динамо» вийшло «в плюс»: чемпіон України за рік подвоїв дохід і похизувався прибутком
19 березня, 15:33

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
