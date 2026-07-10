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Учасник гурту Kalush Orchestra переніс 10 операцій після ДТП

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Тимофій Музичук грає у гурті Kalush Orchestra, який переміг на Євробаченні
фото: Іnstagram.com/sopilkar

Тимофія Музичука збив мотоцикл

Музикант українського гурту Kalush Orchestra, сопілкар Тимофій Музичук понад 10 років тому потрапив у ДТП. Артист розповів, як переніс 10 операцій та вчився заново ходити після аварії. Про це пише «Главком» із посиланням на інтерв'ю музиканта Мирославі Мандзюк.

Тимофій Музичук потрапив у моторошну ДТП ще до початку своєї музичної кар'єри, у 2014 році. Його збив мотоцикл, він отримав складні травми та перебував у критичному стані. Лікарі провели музиканту близько 10 операцій.

«У мене була аварія. Мене збив мотоцикл. Дуже тривалий час лежав у лікарні. Зробили близько 10 операцій. Нога була поламана, колінна чашечка була десь на стегні, був горбик такий. Щелепа була поламана й висіла. Була проблема через сильний удар у живіт», – поділився артист.

Тимофій Музичук музикант українського гурту Kalush Orchestra
Тимофій Музичук музикант українського гурту Kalush Orchestra
фото: Іnstagram.com/sopilkar

Через отримані травми під час реабілітації Музичук вчився заново ходити. «Довелося вчитися заново ходити. Тривалий час я лежав після операцій. Коли я на пляжі, то досі запитують, чи у мене нирка видалена, бо там великий шрам. Це було у травні 2014 року. 2 травня мій другий день народження», – розповів чоловік. 

Учасник гурту Kalush Orchestra переніс 10 операцій після ДТП фото 1
фото: Іnstagram.com/sopilkar

Ці події змінили світогляд Тимофія Музичука. Він почав цінувати звичайні речі та перестав перейматися через власні комплекси. «Коли опиняєшся у такій ситуації, то різні комплекси… Стає все так. У мене була мрія пробігтися. Банально звучить, але це так. Тоді всі комплекси зруйнувалися», – зізнався артист.

Нагадаємо, за результатами голосування переможцем «Євробачення-2022» стала Україна. Гурт Kalush Orchestra здобув перемогу та 631 бал. 

До слова, Віталій Дужик, який є учасником гурту Kalush Orchestra, одружився зі своєю дівчиною, співачкою Євгенією Мазуренко. Молодята вразили мережу своїми вбраннями. Пара зіграла весілля в українському стилі. 

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Теги: ДТП здоров'я аварія Kalush Orchestra музикант

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