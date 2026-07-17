ДНК неандертальців підвела імунітет сучасних людей – вчені

Науковці знайшли 18 ділянок геному, де давні гени пов'язані з підвищеною кількістю вірусів в організмі

Усі сучасні люди неафриканського походження успадкували від 2 до 4% ДНК неандертальців. Нове дослідження показало, що частина цих генів може погіршувати здатність імунної системи боротися з деякими вірусами. Про це пише «Главком» із посиланням на дослідження IFLScience.

Що з'ясували вчені

Раніше дослідники вже показували, що гени неандертальців можуть допомагати організму боротися з РНК-вірусами – саме вони зазвичай викликають гострі, короткочасні інфекції на кшталт застуди. А от із ДНК-вірусами, які роками живуть в організмі й можуть непомітно шкодити здоров'ю, ситуація виявилася протилежною.

Міжнародна команда вчених проаналізувала дані учасників британського проєкту UK Biobank і порівняла неандертальські генетичні варіанти з рівнем п'яти вірусів в організмі: вірусу Епштейна – Барр, герпесвірусу людини 7-го типу та трьох різновидів вірусів torque teno. Виявилося, що носії давніх генів мали вищий рівень усіх п'яти вірусів.

Де саме «заховані» ці гени

У ході додаткового аналізу науковці зосередилися на ділянках геному, найтісніше пов'язаних зі збільшенням кількості вірусів, – таких виявилося 18. Більшість із них розташовані в комплексі генів під назвою MHC – він відповідає за те, як імунна система розпізнає заражені клітини. Ще дві групи неандертальських варіантів знайшли в 17-й хромосомі, а один ген, успадкований від денисівців, теж пов'язаний з підвищеним вірусним навантаженням.

Чому так вийшло

«Наші результати свідчать про те, що генетичні варіанти, успадковані від неандертальців, можуть не забезпечувати ефективного захисту від кількох ДНК-вірусів у сучасних людей», – пояснив співавтор дослідження, доцент еволюційної геноміки Майкл Даннеманн.

За версією авторів, неандертальці просто були пристосовані до боротьби з іншими вірусами, ніж ті, що циркулюють сьогодні. Їхня імунна система, ймовірно, краще справлялася з гострими інфекціями, ніж із хронічними – а саме такими найчастіше є ДНК-віруси. Гени, які колись рятували наших давніх родичів, сьогодні просто працюють по-іншому.

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