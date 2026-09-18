Microsoft розширила Copilot: які завдання тепер можна доручити ШІ

Оновлений асистент може працювати з файлами та сервісами Microsoft 365 і виконувати складні завдання у кілька етапів

Microsoft оновила застосунок Copilot, розширивши можливості ШІ-асистента для роботи з документами, файлами та іншими сервісами компанії. Про це розповідає «Главком» із посиланням на офіційні матеріали Microsoft.

Microsoft 365 Copilot тепер має назву Microsoft Copilot. Оновлений застосунок об’єднує можливості ШІ-чату з доступом до інструментів Microsoft 365. Залежно від типу облікового запису та підписки користувачі можуть працювати з Word, Excel, PowerPoint, Outlook та іншими сервісами.

Copilot може виконувати складні завдання

Одним із напрямів розвитку Copilot стала можливість доручати ШІ не окрему дію, а цілу послідовність завдань.

Microsoft розвиває для цього функцію Copilot Cowork. Вона призначена для роботи над складними запитами, які потребують кількох етапів. Асистент може працювати з файлами, використовувати різні інструменти та повертати готовий результат.

Наприклад, користувач може доручити Copilot проаналізувати інформацію, опрацювати документи, структурувати отримані дані та підготувати підсумковий матеріал. Cowork розрахований на тривалі завдання, під час яких ШІ самостійно переходить між окремими етапами роботи.

Про розвиток Cowork Microsoft повідомляла в березні 2026 року. Компанія описала його як інструмент для багатокрокової роботи, який може використовувати контекст Microsoft 365 та взаємодіяти з файлами й іншими інструментами.

ШІ може працювати у фоновому режимі

Ще одна функція, яку Microsoft розвиває в Copilot, – Tasks. Вона дозволяє доручити асистенту завдання, яке він виконуватиме самостійно, у тому числі за заданим розкладом.

Copilot Tasks може працювати з вебсайтами та різними сервісами, виконуючи послідовність дій. Перед важливими операціями, зокрема тими, що можуть призвести до витрачання грошей або надсилання повідомлення, система має попросити користувача підтвердити дію.

Microsoft представила попередню версію Copilot Tasks у лютому 2026 року. Компанія зазначила, що її мета – перейти від моделі, коли ШІ лише відповідає на запитання, до виконання завдань за дорученням користувача.

Copilot працює з робочим контекстом

В оновленому Microsoft Copilot також розширюється робота з контекстом користувача. Для робочих акаунтів Microsoft використовує систему Work IQ, яка допомагає Copilot враховувати інформацію з робочого середовища – зокрема файли, листування, зустрічі та інші дані, доступні користувачеві.

Це дозволяє ШІ краще адаптувати відповіді та виконувати завдання з урахуванням робочого контексту. Microsoft описує Work IQ як основу для нового покоління агентних можливостей Copilot.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що Microsoft розробила кодекс поведінки для своїх моделей штучного інтелекту, у якому пріоритетом визначила контроль людини. Компанія наголосила, що ШІ має приймати команди про зупинку та не повинен самовільно розширювати свої повноваження.