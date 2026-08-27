Ухилянтам можуть обмежити доступ до держпослуг: нардеп розповів деталі

Депутат наголосив, що йдеться саме про адміністративні механізми, а не про силові методи

Серед можливих заходів – обмеження купівлі-продажу, керування транспортом та користування банківськими послугами

В Україні обговорюють запровадження нових обмежень для чоловіків, які тривалий час ухиляються від мобілізації, а також військовослужбовців, які самовільно залишили частину. Йдеться, зокрема, про можливе обмеження доступу до окремих державних послуг. Про це народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко розповів в коментарі «Еспресо», повідомляє «Главком».

За словами депутата, проблема стосується чоловіків, які від початку повномасштабної війни не з'являються до територіальних центрів комплектування та не стають на військовий облік. Окремо, за його словами, потребує вирішення ситуація з військовослужбовцями, які самовільно залишають військові частини. «Нам треба щось зробити, аби зменшити цей розрив», – заявив Федієнко, говорячи про необхідність змінити підхід до таких категорій громадян.

Які обмеження можуть запровадити

Федієнко розповів, що серед запропонованих варіантів – зробити користування окремими державними послугами складнішим для тих, хто ухиляється від виконання військового обов'язку.

Зокрема, може йтися про обмеження купівлі-продажу майна, керування транспортними засобами та користування банківськими послугами. Депутат наголосив, що йдеться саме про адміністративні механізми, а не про силові методи. «Я не кажу про будь-які силові методи, ламати двері, когось тягнути кудись – я сам не є прихильником цього», – пояснив парламентарій.

Водночас Федієнко наголосив, що суспільство має запит на справедливу мобілізацію. За його словами, держава повинна забезпечувати безпеку країни, а проблему громадян, які свідомо уникають військового обліку та призову, необхідно вирішувати.

Ідею обговорюють не вперше

Це не перша заява Федієнка щодо можливих обмежень для ухилянтів. На початку червня депутат уже говорив про можливе повернення до механізму блокування банківських карток та посвідчень водія чоловіків призовного віку, які ігнорують повістки. Також тоді він не виключав створення окремого реєстру ухилянтів, над яким, за його словами, працює Міністерство оборони. Такий механізм мав би стати основою для окремої державної політики щодо людей, які ухиляються від мобілізації.

Водночас для запровадження подібних обмежень необхідні зміни до законодавства. Федієнко зазначав, що відповідні пропозиції раніше розглядалися парламентським комітетом, однак Верховна Рада їх не підтримала під час голосування. Варто зазначити, що раніше СБУ викрила хакерське угруповання, яке створило фейковий «Резерв+» для ухилянтів.