Між поколіннями зростає дистанція, люди дедалі більше страждають від самотності – дослідження

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Молодь і літні люди все більше страждають від самотності
Особисті зустрічі в Європі замінюються цифровими, і стають більш «відстороненими»

Останні дослідження демонструють – між поколіннями зростає дистанція, і люди все більше страждають від самотності. Про це пише «Главком» із посиланням на DW.

Два нові дослідження – Німецького інституту з питань пенсійного забезпечення (DIA) та Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) – фіксують зростання дистанції та нерозуміння між молодим і старшим поколіннями в Європі та розвинених країнах світу. Це явище супроводжується загрозливим зростанням рівня самотності.

За даними дослідження DIA: родина залишається головним місцем взаємодії поколінь (67% респондентів). Робота як простір порозуміння значно відстає (лише 45%). Побутові контакти скорочуються: лише 25% живуть з дітьми в одному будинку, тоді як 26% живуть самотньо.

Хоча 86% бабусь і дідусів повідомили про добрі стосунки з онуками, дослідники зазначають, що ці відносини «часто емоційно прикрашаються та ідеалізуються, хоча у повсякденності залишаються швидше відстороненими». Контакти часто обмежуються лише сімейними святами. 

Головними причинами нерозуміння учасники опитування назвали: різницю в цінностях (48%), відсутність інтересу (41%), брак часу (36%).

Дослідники пояснюють: старше покоління цінує стабільність і порядок, тоді як молодь ставить на чільне місце самостійність, справедливість і різноманітність. До цього додаються прискорений ритм життя та проблеми комунікації.

Німецький дослідник Рюдігер Мас резюмує: «Ми живемо в епоху втрачених орієнтирів. Усі покоління сьогодні трохи втрачені: ми нескінченно порівнюємо, шукаємо підтвердження, втрачаємо довіру до власного досвіду». 

За останні 15 років у розвинених країнах неухильно знижувалася кількість людей, які регулярно зустрічаються особисто з друзями. Серед молодих людей (16-24 роки) частка тих, хто спілкується з друзями щодня, впала з 44% у 2015 році до 36% у 2022-му. Серед людей похилого віку (65+) зафіксовано найбільше зростання соціальної ізоляції. Частка тих, хто ніколи не зустрічається з друзями, зросла на 5,5% і досягла 11,4% у період з 2015 по 2022 рік.

Загальний висновок дослідників – громадські зв'язки слабшають, особисті контакти замінюються цифровими, а відносини між поколіннями стають все більш формальними.

До слова, аналітики компанії провели соціологічне онлайн-опитування, в якому взяли участь 1500 американців з поколінь зумерів, міленіалів та покоління X. Молодь змінює ставлення до побачень: тепер ходять туди не заради романтики, а через брак грошей. 

