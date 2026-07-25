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202 боїв за добу: лінія фронту станом на 25 липня 2026

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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202 боїв за добу: лінія фронту станом на 25 липня 2026
Ситуація на фронті 25 липня
фото: Генштаб ЗСУ

Лінія фронту станом на 25 липня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби російські окупанти завдали одного ракетного удару із застосуванням двох ракет, здійснили 56 авіаційних ударів, скинувши 165 керованих авіабомб, а також використали 6490 дронів-камікадзе. Крім того, росіяни здійснили 2302 обстріли позицій Сил оборони України та населених пунктів.

Новини війни в Україні

Від початку доби 25 липня на фронті відбулося 202 бойові зіткнення. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільш напружена ситуація зберігалася на Покровському напрямку, де російські війська здійснили 35 штурмів. Українські військові продовжують стримувати наступ противника та завдавати йому втрат.

За попередніми даними Генштабу, на цій ділянці фронту за добу ліквідовано 52 російських військових, ще 22 отримали поранення.

Українські захисники також знищили склад боєприпасів, дві артилерійські системи, дві одиниці автомобільної техніки та одну одиницю спеціальної техніки. Крім того, пошкоджено чотири артилерійські системи, чотири автомобілі, одну одиницю спеціальної техніки, пункт управління безпілотниками та 175 укриттів особового складу противника.

Знищено або подавлено 239 безпілотників різних типів.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Від початку доби російські війська здійснили 54 обстріли позицій українських військових і населених пунктів, зокрема шість із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

202 боїв за добу: лінія фронту станом на 25 липня 2026 фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник дев'ять разів атакував позиції українських підрозділів у районах Приліпки, Стариці, Вільчі, а також у напрямку Тернової, Ізбицького та Хатнього.

Станом на вечір два боєзіткнення тривали.

202 боїв за добу: лінія фронту станом на 25 липня 2026 фото 2

На Куп’янському напрямку

Зафіксовано одну атаку російських військ у напрямку Шийківки.

202 боїв за добу: лінія фронту станом на 25 липня 2026 фото 3

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Українські військові відбили сім спроб противника просунутися вперед у районі Новоселівки та у напрямку Лиману, Ставків і Діброви.

Два бої залишалися незавершеними.

202 боїв за добу: лінія фронту станом на 25 липня 2026 фото 4

На Слов’янському напрямку

Сили оборони зупинили 21 атаку окупантів у районах Кривої Луки, Закітного та у напрямку Пискунівки, Миколаївки й Рай-Олександрівки.

Ще дві атаки тривали.

202 боїв за добу: лінія фронту станом на 25 липня 2026 фото 5

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Російські війська здійснили дві атаки поблизу Федорівки Другої.

202 боїв за добу: лінія фронту станом на 25 липня 2026 фото 6

На Костянтинівському напрямку

Українські військові відбивали 24 штурми противника у районах Костянтинівки, Іллінівки, Іванопілля, а також у напрямку Степанівки та Новопавлівки.

202 боїв за добу: лінія фронту станом на 25 липня 2026 фото 7

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

На цій ділянці фронту окупанти намагалися просунутися в районах Шахового, Софіївки, Родинського, Гришиного, Котлиного та Удачного, а також у напрямку Вільного, Нового Шахового, Нового Донбасу, Шевченка та Мирного.

Станом на 22:00 два боєзіткнення тривали.

202 боїв за добу: лінія фронту станом на 25 липня 2026 фото 8

На Олександрівському напрямку

Російські війська двічі атакували у напрямку Вербового та Березового.

202 боїв за добу: лінія фронту станом на 25 липня 2026 фото 9

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Українські оборонці відбили 17 атак противника у напрямку Верхньої Терси, Староукраїнки, Цвіткового, Воздвижівки, Косівцевого, Гіркого та Чарівного.

202 боїв за добу: лінія фронту станом на 25 липня 2026 фото 10

На Оріхівському напрямку

Сили оборони зупинили одну спробу противника прорватися поблизу Малих Щербаків.

202 боїв за добу: лінія фронту станом на 25 липня 2026 фото 11

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

За даними Генерального штабу, наступальних дій російські війська не проводили.

202 боїв за добу: лінія фронту станом на 25 липня 2026 фото 12

На інших напрямках фронту, як зазначили у Генштабі ЗСУ, суттєвих змін в оперативній обстановці протягом доби не зафіксовано.

Нагадаємо, Сили оборони України ліквідували російського окупанта Дмитра Жукова, який був кандидатом у майстри спорту з паверліфтингу та неодноразовим переможцем російських змагань. Військовий РФ загинув 8 липня, а поховають його 27 липня.

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Теги: Генштаб ЗСУ фронт окупанти армія Покровськ ракетна атака

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