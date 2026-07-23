Податок на відбудову: уряд розглянув заміну військовому збору

МВФ: рішення про новий платіж ще остаточно не ухвалили

Україна вивчає можливість запровадження податку на відбудову, який у майбутньому може замінити 5% військовий збір. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на оновлений Меморандум про економічну та фінансову політику, підготовлений у межах програми співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Чому уряд шукає альтернативу

Наприкінці квітня 2026 року президент підписав закон про продовження дії 5% військового збору ще на три роки після завершення воєнного стану. У Меморандумі МВФ зазначається, що навіть після спливу цього терміну уряд прагне не допустити скорочення бюджетних надходжень. Одним із варіантів для цього і є запровадження окремого податку на відбудову.

Передбачається, що норму про новий податок могли б внести в законодавство, яке регулюватиме перехідний період після скасування воєнного стану.

Що відомо про новий податок

У документі поки не уточнюються ані ставка майбутнього податку, ані механізм його справляння. Йдеться лише про один із варіантів, який перебуває на етапі розгляду, – остаточного рішення уряд ще не ухвалив.

Раніше кошти від військового збору спрямовували до загального фонду бюджету, звідки уряд міг перерозподіляти їх на різні потреби. Однак із 2027 року, згідно з ухваленими змінами, ці надходження зараховуватимуться до спеціального фонду і використовуватимуться виключно на грошове забезпечення військовослужбовців Збройних сил.

Оновлений меморандум із МВФ уряд підготував на тлі отримання чергового траншу програми розширеного фінансування (EFF) – Виконавча рада фонду вже схвалила виділення Україні близько $690 млн.

Нагадаємо, ідея податку на відбудову лунала й раніше. У грудні 2025 року заступниця міністра розвитку громад і територій Альона Шкрум вперше публічно згадала про такий варіант, однак згодом сама ж спростувала ці наміри: «Жодного податку на відбудову не буде і не може бути. Це аксіома». Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев тоді також заявляв, що парламент не розглядає додаткових податків на відновлення.