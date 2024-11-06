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Тумбочка з доларами у голови МСЕК. Антикорупційний суд утретє відклав розгляд справи

Віталій Тараненко
glavcom.ua
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Тумбочка з доларами у голови МСЕК. Антикорупційний суд утретє відклав розгляд справи
Голова МСЕК Хмельниччини Тетяна Крупа перебуває під вартою вже місяць
фото: graty.me

Матеріали кримінального провадження у справі Тетяни Крупи «зависли» у Київському апеляційному суді

Сьогодні Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду не змогла розпочати розгляд апеляційної скарги захисників підозрюваної у незаконному збагаченні голови МСЕК Хмельниччини Тетяни Крупи. Як повідомляє «Главком» з посиланням на онлайн-трансляцію судового засідання, це вже третя безуспішна спроба Феміди переглянути міру запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, яку до Крупи застосував Печерський райсуд Києва на початку жовтня.

Причина – матеріали кримінального провадження у справі Тетяни Крупи «зависли» у Київському апеляційному суді. Саме сюди адвокат голови МСЕК Анжеліка Моісєєва направила ще одну апеляційну скаргу щодо перегляду ухвали Печерського райсуду про арешт її клієнтки.

Як зазначив головуючий суддя Дмитро Михайленко, Київський апеляційний суд письмово сповістив антикорупційний суд, що на 14 листопада призначено розгляд скарги сторони захисту підозрюваної голови МСЕК Хмельниччини. Лише після ухвалення рішення апеляція зможе повернути матеріали справи.

Наступне засідання в антикорупційному суді заплановано на 21 листопада.

Разом із тим, голова Київського апеляційного суду Ярослав Головачов у відповіді на запит «Главкома» повідомив, що його суд не планує передавати матеріали справи щодо підозрюваної голови МСЕК Хмельниччини Тетяни Крупи в інші інстанції поки не закінчить розгляд.

За словами Головачова, на розгляді колегії суду перебуває апеляційна скарга сторони захисту, яка оскаржує арешт Тетяни Крупи. Як відомо, 7 жовтня Печерський райсуд Києва взяв під варту голову МСЕК Хмельниччини на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром у понад 500 млн грн.

17 жовтня Київський апеляційний суд призначив наступне засідання у цій справі на 14 листопада. Голова суду зауважив, що колегія суддів, які слухають справу Крупи, пішла у відпустку.

«Після закінчення апеляційного провадження матеріали справи 757/45632/24-к будуть повернуті до суду першої інстанції – Печерського районного суду Києва», – зазначив у відповіді на запит «Главкома» голова Київського апеляційного суду Ярослав Головачов.

На думку громадської організації «Центр протидії корупції», Київський апеляційний суд блокує розгляд Вищим антикорупційним судом апеляції щодо перегляду запобіжного заходу керівниці МСЕК.

«Виникає питання, чим таким важливим були зайняті судді Київського апеляційного суду, знімаючи єдине судове засідання з 17 жовтня і знаючи, що з 19 та 21 жовтня вони йдуть у відпустку/відрядження. Хіба це не свідоме затягування справи з боку суддів В’ячеслава Гуля та Юлії Матвієнко?» – ідеться у повідомленні антикорупційної організації.

Як повідомляв «Главком», 31 жовтня Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і арештував низку майна у кримінальному провадженні за підозрою у незаконному збагаченні голови МСЕК Хмельниччини Тетяни Крупи.

Зокрема, під арештом опинилася готівка у розмірі $93 тис. і 2 тис. євро. Ці гроші було відшукано у робочому кабінеті головлікаря Тетяни Крупи 3 жовтня цього року. Дозвіл на обшук надав слідчий суддя Вінницького міського суду 17 вересня.

Також суд наклав арешт на інше майно, вилучене на робочому місці голови МСЕК Хмельниччини:

  • документи щодо проєктування будівництва п’яти будинків;
  • дві коробки із золотими виробами з жовтого металу з білим камінням (браслет та дві сережки);
  • ноутбук, п’ять флеш-накопичувачів, телефон IPhone10;
  • роздруковані декларації Тетяни Крупи за 2021, 2022 та 2023 роки, проєкт відповіді на Нацагентство із запобігання корупції, а також довідки про виплату дивідендів.

Крім цього, Феміда арештувала $3,17 млн, 140,2 тис. євро і 1,27 млн грн, вилучених за місцем проживання Тетяни Крупи. Іще серед арештованого – договори купівлі-продажу земельних ділянок Тетяни Крупи, технічна документація на земельні ділянки чоловіка голови МСЕК Володимира Крупи, брендовий годинник Rolex SA - Geneve Suisse і сережки марки Dior joaillerie, а також чорнові записи, медична документація, банківські картки.

Нагадаємо, 4 жовтня керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяну Крупу та її сина – на той час начальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн.

ДБР знайшло $100 тис., низку підроблених медичних документів, списки «ухилянтів» із прізвищами та фіктивними діагнозами у робочому кабінеті керівниці МСЕК. Зокрема, у посадовців працівники ДБР знайшли майже $5 млн 244 тис., €300 тис., понад 5 млн грн, брендові прикраси та коштовності. Під час слідчих дій посадовиця намагалась позбутися частини грошей, викинувши дві сумки з пів мільйоном доларів через вікно.

Очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, коментуючи ситуацію з викриттям Крупи, заявив, що його вражають масштаби цинізму.

Як відомо, приблизно понад 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність, ймовірно, через корупційну схему Тетяни Крупи у МСЕК. 

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Теги: корупція в Україні медицина війна гроші Хмельницький Вищий антикорупційний суд

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