Головна Техно HiTech
search button user button menu button

Хрещений батько ШІ попередив про появу розумніших за людину істот

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Хрещений батько ШІ попередив про появу розумніших за людину істот
Найближчим часом машини перевершать і найкращих математиків світу
фото з відкритих джерел
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Науковець Джеффрі Хінтон: людство створює новий вид істот – і ніхто не дбає про те, щоб він був безпечним

Джеффрі Хінтон – нобелівський лауреат і один із творців сучасного штучного інтелекту – вважає, що людство вже зараз створює новий вид істот, які незабаром перевершать нас за інтелектом. Про це він заявив на саміті Sana AI у Нью-Йорку, повідомляє «Главком» з посиланням на Fortune.

Хто такий Хінтон і чому його слухають

Джеффрі Хінтон – британсько-канадський вчений, якого називають «хрещеним батьком» штучного інтелекту. Він десятиліттями розробляв штучні нейронні мережі – ту саму технологію, що лежить в основі ChatGPT та інших сучасних систем ШІ. У 2024 році він отримав Нобелівську премію з фізики, а у 2023-му пішов з Google, щоб відкрито говорити про небезпеку того, що створив.

Розумніші за Ейнштейна – і скоро

На саміті Хінтон висловився без застережень: ШІ стане значно розумнішим за людину. У закритих системах із чіткими правилами – як-от математика – ШІ вже здатен самостійно генерувати гіпотези, перевіряти їх і вчитися на помилках без нових зовнішніх даних. Того ранку, за словами вченого, ШІ довів одну з теорем математика Пола Ердоша – застосувавши метод, який раніше нікому не спадало на думку використати.

«Я думаю, що за 20 років ми побачимо щось подібне до Ейнштейна», – сказав Хінтон. Ніхто більше не зможе перемогти ШІ в шахи чи ґо, а найближчим часом машини перевершать і найкращих математиків світу.

Проблема не в інтелекті, а в характері

Хінтон вважає, що справжня небезпека – не в тому, наскільки розумним стане ШІ, а в тому, яким він буде як істота. Компанії зараз змагаються за найпотужніший продукт – але ніхто всерйоз не думає над тим, щоб зробити ШІ добрим і безпечним для людей.

Він провів паралель із еволюцією: людська жорстокість, трибалізм і схильність до конфліктів – результат мільйонів років природного відбору. Те саме зараз відбувається у світі ШІ, але в режимі квартальних звітів. «Якщо я маю фондові опціони і хочу швидко дійти до трильйона – я просто будую величезний комп'ютер і йду далі. Якщо мене цікавить майбутнє людства – я шукаю інший підхід», – зауважив Хінтон.

Рішення, на його думку, ближче до виховання дитини, ніж до інженерії. «Ви б навчали дитину читати на щоденниках серійних убивць? Мабуть, ні. Ось вам і відповідь», – пояснив він свій підхід до вибору навчальних даних для ШІ.

Є й ті, хто не погоджується

Когнітивний вчений Гері Маркус опублікував різку відповідь: мовні моделі не є «істотами» – вони лише імітують мову реальних істот, передбачаючи наступне слово. Свідомість, на його думку, – це внутрішні стани, а не поведінкові реакції. Папа Римський Лев XIV також висловився лаконічно: «Справжнє розуміння приходить із досвіду, а не з наближення тексту».

Хінтон завершив виступ жартом. Його запитали, чи порівнює він себе з Робертом Оппенгеймером – творцем атомної бомби, який згодом пожалкував про свою роботу. «Оппенгеймер так і не отримав Нобелівську премію з фізики», – відповів він.

Нагадаємо, «Главком» повідомляв, що раніше Хінтон оцінював імовірність знищення людства через ШІ у 10%, а згодом підвищив прогноз до 20%. До слова, група дослідників ШІ попередила: штучний суперінтелект може з'явитися вже за 2–5 років і стати неконтрольованим.

Читайте також:

Теги: машини технології штучний інтелект небезпека

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Перший півфінал Євробачення 2026 транслюватиметься 12 травня
Євробачення 2026. ШІ назвав переможців першого півфіналу
12 травня, 16:01
Алгоритми аналізують закупівлі та автоматично позначають підозрілі тендери
ЄС назвав Prozorro найуспішнішим антикорупційним ШІ-кейсом
15 травня, 01:40
Потужна злива у Дніпрі 17 травня, 2026 рік
В Україні очікується різке погіршення погоди. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки
19 травня, 14:31
Ходаковський назвав супутникові системи головним фактором технологічної переваги Заходу
Колаборант Ходаковський несподівано визнав головну перевагу України у війні
20 травня, 10:03
Google також підтвердила, що Gemini Omni Flash уже починає з’являтися у Gemini, YouTube Shorts та сервісі Flow
YouTube запускає ШІ-пошук і Gemini Omni для Shorts: що зміниться для користувачів
20 травня, 14:51
Китайці створили пристрій, який нібито пояснює емоції собак і котів
Розуміти домашніх улюбленців стане можливим? Китайський стартап здивував технологією
26 травня, 11:11
Нові смарт-окуляри стали новим спеціалізованим оптичним пристроєм для правоохоронних органів
Китайська поліція тестує смарт–окуляри з розпізнаванням облич
27 травня, 14:22
Трамп послабив агентство, яке захищає енергетику та інфраструктуру США
Axios: Трамп послабив головне кібервідомство США
26 травня, 15:03
Дослідження: ШІ дали владу над суспільством – і він знищив його за чотири дні
Дослідження: ШІ дали владу над суспільством – і він знищив його за чотири дні
31 травня, 06:40

HiTech

Хрещений батько ШІ попередив про появу розумніших за людину істот
Хрещений батько ШІ попередив про появу розумніших за людину істот
Microsoft представила новий квантовий чіп створений штучним інтелектом
Microsoft представила новий квантовий чіп створений штучним інтелектом
Українські зварювальні апарати працюють у військових шпиталях
Українські зварювальні апарати працюють у військових шпиталях
Україна та Литва запускають спільну грантову програму для розвитку оборонних інновацій
Україна та Литва запускають спільну грантову програму для розвитку оборонних інновацій
Нові правила Євросоюзу відріжуть технологічних гігантів США від стратегічних держтендерів
Нові правила Євросоюзу відріжуть технологічних гігантів США від стратегічних держтендерів
Google знайшов спосіб зменшити популяцію комарів зі смертельним вірусом
Google знайшов спосіб зменшити популяцію комарів зі смертельним вірусом

Новини

Бундестаг розкритикував ультраправих за поїздку до Росії
Вчора, 13:57
«Росія вичавлює з себе останні сили». Посол Євросоюзу прокоментувала масований удар по Україні
Вчора, 11:56
«Він ніякий не диктатор». Лукашенко розсипався в компліментах Кім Чен Ину
1 червня, 14:59
Світова криза чіпів знизила попит на смартфони
1 червня, 13:48
«Ви прийдете наступного понеділка?» У центрі Стокгольма чотири роки поспіль збираються люди на підтримку України
1 червня, 12:58
Люблін зняв прапор України з будівлі ратуші: у чому причина
1 червня, 12:49

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua