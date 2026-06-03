Китайські роботи з ходою Путіна стали посміховиськом на форумі в Петербурзі

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Старт чергового Петербурзького міжнародного економічного форуму у державі-агресорці ознаменувався серією курйозів та гучним технологічним провалом

Поки російська пропаганда намагалася створити картинку «потужного інноваційного прориву», відвідувачів заходу розважали незграбні роботи-гуманоїди, які не лише відверто гальмували та провалювали найпростіші завдання, а й здивували публіку специфічною пластикою.

Оглядачі та користувачі соцмереж миттєво помітили, що дивна хода андроїдів «в перевалку» копіює фірмові рухи російського диктатора Володимира Путіна. Організатори розставили на майданчиках форуму закордонних роботів, вдягнених у цивільні костюми клерків та пачки балерин, розраховуючи продемонструвати досягнення в автоматизації. Проте реальність виявилася кумедною: машини демонстрували повну дезорієнтацію, відмовлялися тиснути руки гостям, а штучний інтелект «зависав» під час елементарних запитань. Додатковим комічним тлом для так званого свята високих технологій стала успішна нічна атака українських безпілотників на об'єкти в Санкт-Петербурзі, яка відбулася якраз напередодні відкриття виставки. «Главком» зібрав деталі чергового конфузу російського імпортозаміщення.

Роботи-гуманоїди, відео з якими масово ширяться мережею, були заздалегідь запрограмовані розмовляти російською мовою і під час діалогів філософськи переконували відвідувачів, що вони «просто шукають щастя». Проте перевірити інтелектуальні здібності залізничних екскурсоводів пересічним гостям виявилося непросто – поставити запитання андроїду дозволялося лише після попереднього погодження тексту з офіційною охороною форуму.

Попри тотальну цензуру, техніка підвела організаторів у базових речах. Роботи критично уповільнювали роботу при спробі взаємодії, зокрема ігнорували прямі звернення та плутали відповіді, не реагували на пропозицію потиснути руку, а робот, запрограмований під роль «комірника», взагалі продемонстрував повну відсутність координації – у нього буквально все валилося з рук.

В українському сегменті інтернету особливий шквал сміху викликала специфічна моторика машин. Їхня манера пересуватися та характерне похитування корпусу під час кроків виявилися карикатурно схожими на специфічну ходу російського диктатора Володимира Путіна.

Як стало відомо згодом, жодного відношення до російських наукових розробок експонати не мають. Постачальником незграбних «комірників» та «балерин» виявилася відома китайська робототехнічна компанія Unitree Robotics, яка є одним із світових лідерів у сфері створення чотириногих робособак та людиноподібних платформ.

Бренд Unitree зазвичай відомий своїми якісними інноваціями в царині високопродуктивних електроприводів, систем автономної навігації та периферійного штучного інтелекту. Головною метою пекінських розробників є максимальне здешевлення масового виробництва для інтеграції роботів у повсякденне життя людей. Проте специфічний софт та обмеження, накладені російськими замовниками на ПМЕФ-2026, перетворили високотехнологічну платформу на банальне посміховисько.

Окремим приводом для насмішок стала безпекова ситуація в місті. У соцмережах жартують, що на виставці озброєння та дронів у межах ПМЕФ «також були чудово представлені новітні українські безпілотники великого радіуса дії, але є один нюанс – прилетіли вони туди самостійно і без запрошення».

Нагадаємо, у Санкт-Петербурзі 3 червня стартує Петербурзький міжнародний економічний форум (ПМЕФ), який у Росії називають аналогом Давоського форуму. Водночас напередодні відкриття заходу місто атакували безпілотники, а на Петербурзькому нафтовому терміналі спалахнула пожежа