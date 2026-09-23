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Роботи замість новобранців: Японія розглядає новий формат війська

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Роботи замість новобранців: Японія розглядає новий формат війська
Уряд на чолі з Агентством з питань закупівель, технологій та логістики має намір розпочати дослідження щодо використання гуманоїдних роботів
фото: Bloomberg

Уряд Японії планує переглянути ключові документи з питань оборони та безпеки наприкінці року

Японія планує вивчити можливість використання в оборонних цілях гуманоїдних роботів, оснащених фізичним штучним інтелектом, оскільки Сили самооборони країни стикаються з труднощами у наборі достатньої кількості новобранців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Japan Today.

Потенційне впровадження роботів у небойових ситуаціях, зокрема для патрулювання баз та логістичної підтримки, допомогло б зменшити чисельність особового складу.

За словами джерел, уряд на чолі з Агентством з питань закупівель, технологій та логістики має намір розпочати дослідження щодо використання гуманоїдних роботів та провести конкурс, під час якого роботи, розроблені приватними компаніями та університетами, продемонструють свої можливості.

У майбутньому серед інших можливих сфер застосування можуть бути розвідувальні та рятувальні операції. «Штучний інтелект «може стати ефективним інструментом, що замінить або доповнить операції, які виконує обмежена кількість персоналу», – зазначив високопоставлений представник міністерства оборони.

Хоча штучний інтелект може допомогти Силам самооборони Японії, щодо його використання в бойових умовах зберігається обережність через ризик того, що технологія може помилково сприйняти союзників за ворогів або комбатантів за некомбатантів, і навпаки. Посилаючись на відсутність глобальних правил, високопоставлений член комітету з питань безпеки правлячої Ліберально-демократичної партії зазначив: «Ми не очікуємо, що гуманоїдні роботи, оснащені зброєю, будуть використовуватися для ведення бойових дій».

Уряд планує переглянути ключові документи з питань оборони та безпеки наприкінці року, розглядаючи ширше використання штучного інтелекту як ключ до зміцнення оборонного потенціалу країни.

До слова, китайське місто Уху (провінція Аньхой) здійснило технологічний прорив у сфері громадської безпеки. На вулиці міста вивели 110 нових роботизованих «дорожніх агентів», які допомагають поліції керувати трафіком.

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Теги: Японія штучний інтелект робототехніка

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