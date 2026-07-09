В Аргентині пілот залишив курсантку саму в кабіні падаючого літака

В Аргентині під час навчального польоту сталася надзвичайна ситуація

Інструктор раптово вчинив самогубство під час польоту, кинувши шоковану ученицю сам на сам із некерованим залізом у небі

В Аргентині правоохоронці розслідують обставини загибелі 42-річного льотного інструктора Леандро Андреса Бертаццо, який під час навчального польоту раптово залишив кабіну літака, стрибнувши з висоти. Подробиці надзвичайної ситуації повідомляє «Главком» з посиланням на міжнародне видання La Nacion.

Наразі відомо, що надзвичайна ситуація сталася 4 липня поблизу міста Толедо в аргентинській провінції Кордова. Бертаццо проводив тренувальний політ на легкомоторному літаку Cessna 150 разом зі своєю ученицею Росаріо, яка вже мала ліцензію приватного пілота, але проходила додаткову льотну підготовку.

За свідченнями курсантки, незадовго до трагедії інструктор сказав їй: «Ти знаєш, що маєш робити. Аеропорт он там. Продовжуй».

Після цього він зняв гарнітуру, відклав мобільний телефон, відстебнув ремінь безпеки, відкрив двері кабіни та вистрибнув із літака, який перебував у русі на великій висоті.

Курсантка, яка залишилася за штурвалом сама, не піддалася паніці. Вона самостійно зорієнтувалася в просторі, вирівняла курс та скерувала літак до найближчого летовища, де згодом благополучно приземлилася. Дівчина внаслідок інциденту не постраждала.

Після повідомлення про подію на місце ймовірного падіння чоловіка було відправлено рятувальні служби. У результаті пошукової операції 42-річного інструктора знайшли мертвим. Через відсутність у нього парашута шансів вижити після падіння з висоти не було.

«Того дня ми побачили Леандро, як і будь-якого іншого. Він приїхав бадьорим , цілував усіх, як завжди. Єдине, що вразило, це те, що замість того, щоб приїхати на власній машині, як завжди, він попросив студента забрати його з будинку, де він жив з батьками в одному з районів міста Кордова. Вони приїхали, дуже мило базікаючи», – розповів Едуардо Альварес, власник льотної школи Flying Parrot у Кордові.

«Бертаццо, самотній чоловік без дітей, «був чудовим професіоналом, завжди життєрадісним і викликав захоплення у всіх своїх учнів», – додав Альварес.

Згідно з його профілями в соціальних мережах, Леандро Андреса Бертаццо був пілотом у Чилі та першокласним комерційним пілотом, а також інструктором з польотів.

Пілот стрибнув з літака під час уроку з курсанткою фото: @leobertazzo

Наразі місцеві правоохоронні органи та авіаційні служби Аргентини з'ясовують усі обставини події. Слідство встановлює мотиви вчинку пілота та перевіряє його психоемоційний стан перед вильотом. Психологи також надають необхідну допомогу курсантці, яка пережила сильний стрес, але завдяки своїй професійній витримці змогла врятувати власне життя та авіаційну техніку.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп після саміту НАТО в Анкарі несподівано відмовився повертатися додому на новому літаку, подарованому Катаром, і пересів на старий Air Force One. Зміна президентського борту відбулася на тлі загострення між США та Іраном, що викликало запитання щодо можливих безпекових мотивів такого рішення.