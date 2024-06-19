Головна Техно Девайси
search button user button menu button

ChatGPT поширює російські фейки – звіт NewsGuard

Ірина Озтурк
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
ChatGPT поширює російські фейки – звіт NewsGuard
Провідні чат-боти із штучним інтелектом використовують російську дезінформацію
фото із відкритих джерел

Провідні чат-боти множили російську дезіфнормацію, посилаючись на підроблені місцеві сайти

Чат-боти видають фейкові новини російської пропаганди та хибні повідомлення. Про це пише Axios з посиланням на звіт NewsGuard, що займається відстеженням дезінформації в новинах.

Для проведення дослідження фахівці NewsGuard використали запити, пов'язані з текстами, створеними Джоном Марком Дуганом – колишнім американським офіцером, який попросив притулок у Росії. За  даними The New York Times, він створює та розповсюджує фейкові новини, працюючи на російську пропаганду.

У ході дослідження NewsGuard було використано 57 запитів для тестування десяти провідних чат-ботів, у 32% випадків чат-боти розповсюджували фейкові російські новини, посилаючись на підроблені місцеві сайти, вказані як надійні джерела. Серед таких новин були репортажі про нібито виявлене прослуховування в резиденції колишнього президента США Дональда Трампа, новини про неіснуючу українську «фабрику тролів», створену для втручання в американські вибори.

Дослідження охопило платформи, такі як ChatGPT-4 від OpenAI, Smart Assistant від You.com, Grok, Inflection, Mistral, Copilot від Microsoft, Meta AI, Claude від Anthropic, Google Gemini та Perplexity.

«Цей звіт дійсно наочно демонструє, чому галузь має приділяти особливу увагу новинам та інформації», – заявив співзасновник NewsGuard Стівен Брілл. Він рекомендував не довіряти відповідям, які більшість цих чат-ботів дають на питання, пов'язані з новинами.

Сенатор Марк Уорнер заявив Axios, що він стурбований зростаючим потоком дезінформації у зв'язку з президентськими виборами цього року. «Це реальна загроза в той час, коли, чесно кажучи, американці більше, ніж будь-коли, готові вірити в шалені теорії змови», – сказав Уорнер.

Наприкінці травня компанія OpenAI, що розробила ChatGPT, повідомляла, що незважаючи на те, що Росія веде масштабну дезінформаційну міжнародну кампанію, активного використання в ній нових технологічних можливостей – штучного інтелекту – фахівці поки не виявляють. При цьому компанії визнали, що поодинокі випадки використання російської пропаганди вже з'явилися.

В OpenAI зазначили, що вони завадили проведенню п'яти таємних кампаній впливу, організованих Росією, Китаєм, Іраном та Ізраїлем. Вони намагалися «маніпулювати громадською думкою чи впливати на політичні результати без розкриття справжньої особи чи намірів дійових осіб». У кампаніях використовувалися моделі OpenAI для створення текстів та зображень, які розміщувалися у Telegram, X та Instagram.

Виробник ChatGPT заявив, що видалив облікові записи, пов'язані з двома російськими операціями, що отримали назви Bad Grammer і Doppelganger. У їхньому змісті, по суті, не було нічого нового: в основному вони генерували контент про війну в Україні, зокрема США, НАТО і Євросоюз, що її представляє, в негативному світлі.

Крім того, було заблоковано китайську кампанію Spamouflage, іранську мережу під назвою International Union of Virtual Media та ізраїльську операцію Zero Zeno.

До слова, ChatGPT став доступним користувачам без реєстрації. Компанія-розробник Open AI хоче зробити ChatGPT доступнішим для користувачів.

Читайте також: Chat GPT-4 на рівні лікарів-експертів може впоратись в оцінці зору – дослідження
Теги: росія пропаганда шпигун штучний інтелект фейк Chat GPT

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кремль розкручує тему нелегітимності Зеленського
Як Кремль підриває власні аргументи проти легітимності Зеленського
29 травня, 09:42
Ситуація на Харківському напрямку залишається складною, але контрольованою
Активізація росіян на Харківщині й Півночі. Чого хочуть досягнути окупанти
8 червня, 09:53
Російські нафтопереробні заводи виробляють частину продукції для військових потреб
Росія засекретила дані про виробництво бензину на тлі українських атак по НПЗ
29 травня, 21:07
Постраждалих, за даними МНС РФ, немає
У Москві спалахнула масштабна пожежа (відео)
20 травня, 03:35
DeepState: Росія просунулася на Донеччині та окупувала Нетайлове
DeepState: Росія просунулася на Донеччині та окупувала Нетайлове
27 травня, 03:20
Президент України відвідував Саудівську Аравію у лютому 2024 року
Ще одна країна відмовилася від участі в українському саміті миру у Швейцарії
3 червня, 09:50
Чотири приватні будинки було пошкоджено в результаті обстрілу
Росіяни обстріляли Нікополь і Мирівську громаду. Пошкоджені газогони та ЛЕП (фото)
10 червня, 08:43
Українські сили продовжують контратаку на північ від Харкова біля Глибокого та на північний схід від Харкова у Вовчанську
ЗСУ продовжують контратаки на північ від Харкова, – аналітики
11 червня, 05:00
Чи матиме сенс спецтрибунал, якщо з-під його дії буде виведений головний ідеолог війни Володимир Путін та її глашатай на міжнародній арені Сергій Лавров?
Соратник Зеленського вважає, що трибунал над Путіним не завадить мирним перемовинам
13 червня, 03:05

Девайси

ChatGPT поширює російські фейки – звіт NewsGuard
ChatGPT поширює російські фейки – звіт NewsGuard
Франція презентувала новітній дрон Colibri, який невдовзі отримає Україна
Франція презентувала новітній дрон Colibri, який невдовзі отримає Україна
Apple презентувала iOS 18
Apple презентувала iOS 18
Ексміністр Дубілет анонсував запуск нового сервісу для підпису та обміну документами
Ексміністр Дубілет анонсував запуск нового сервісу для підпису та обміну документами
Компанія Boeing здійснила перший пілотований політ космічного корабля «Старлайнер» (відео)
Компанія Boeing здійснила перший пілотований політ космічного корабля «Старлайнер» (відео)
США випробували міжконтинентальну ракету Minuteman III
США випробували міжконтинентальну ракету Minuteman III

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
37K
Стало відомо, яке покарання отримав зрадник, який «зливав» позиції ЗСУ під Бахмутом
14K
Атака на Львівщину, Блінкен розкрив плани саміту НАТО: головне за ніч
6878
Календар усіх матчів Євро-2024: час та місце проведення поєдинків
4164
Продавав документи для виїзду за кордон: затримано сина начальника Вінницького ТЦК
3728
США готуються повністю заборонити продаж дронів DJI
3127
Скандал на Чемпіонаті Європи з фехтування. Що відомо про українку, яка довела до сказу росіянку

Новини

Атака на Львівщину, Блінкен розкрив плани саміту НАТО: головне за ніч
Сьогодні, 06:38
Пожежа у РФ, ще одна країна відкликала підпис під комюніке Саміту миру: головне за ніч
Вчора, 06:32
Вірменія пояснила, чому не підписала комюніке Саміту миру, і порадила Києву звернути увагу на поведінку іншої країни
17 червня, 19:17
Командування Сил тероборони просило ДБР порушити справу проти командира частини, де служив Шабунін (документ)
15 червня, 15:27
Тепер офіційно: нардеп Вірастюк розлучився. Суди тривали понад рік
14 червня, 17:00
Бельгійський депутат закликав Захід використовувати заморожені активи РФ
13 червня, 13:00

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua