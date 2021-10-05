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    Facebook та Instagram відновили роботу. Чому не працювали соцмережі?

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    Facebook знову працює - Facebook та Instagram відновили роботу. Чому не працювали соцмережі?
    Facebook знову працює
    Фото з відкритих джерел

    У ніч на 5 жовтня відновили роботу соціальні мережі Facebook та Instagram, сайти яких не були доступні для деяких користувачів майже 12 годин

    Соціальні мережі Facebook та Instagram відновили роботу в ніч на 5 жовтня. Також запрацювали Messenger та WhatsApp. Всі ці сервіси були поза недоступні для користувачів більш ніж 6 годин.

    З технічної точки зору з сайтами та додатками Facebook та Instagram нічого не трапилося. Вони працювали у штатному режимі. Проблеми виникли на рівні, так званої, системи доменних імен, або DNS.

    Роботу DNS можна порівняти із контактами у смартфоні. Коли ви комусь хочете зателефонувати, ви натискаєте на ім’я людини. У смартфона це ім’я пов’язано з певним номером, який він і використовує для дзвінків. Але якщо видалити номер і лишити лише ім’я, смартфон не зможе зв’язатися з абонентом.

    Те саме відбувається і в DNS. Якщо із системи видалити дані про сайт, то браузер не знатиме, де його шукати.

    Як повідомляв «Главком», 4 жовтня Facebook через якусь причину відкликав цифрові записи із DNS, які повідомляють комп’ютерам та іншим пристроям, як знайти сайти компанії в інтернеті.

    «Простіше кажучи, вранці (4 жовтня – ред.) Facebook забрав карту, в якій розповідалося комп'ютерам світу, як знайти сайти компанії в інтернеті. В результаті, коли хтось вводить Facebook.com у браузер, браузер не має уявлення, де знайти Facebook.com», – пояснив експерт з питань кібернетичної безпеки Брайан Кребс.

    Збій також завдав удару по співробітниках Facebook, які втратили можливість спілкуватися один з одним. Це пояснюється тим, що електронна пошта та інші інструменти комунікації у Facebook управляються за допомогою тих самих доменів, які зараз заблоковані.

    Масовий збій стався через кілька годин після того, як телеканал CBS випустив довгоочікуване інтерв'ю з Френсіс Хауген, викривачкою Facebook, яка розкрила ряд внутрішніх розслідувань Facebook, які показують, що компанія знала, що її продукція завдає масової шкоди.

    Як відомо, у роботі Facebook, Instagram і WhatsApp стався глобальний збій. Не працювали ні веб-версії, ні програми. На збій скаржилися користувачі з усього світу.

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    Теги: Facebook соціальні мережі Instagram WhatsApp
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    Facebook та Instagram відновили роботу. Чому не працювали соцмережі?