Microsoft інвестує $50 млрд у розвиток Глобального Півдня

Технологічний гігант Microsoft оголосив про амбітний план подолання «цифрового розриву». До кінця десятиліття компанія має намір інвестувати $50 млрд у розвиток інфраструктури та навичок штучного інтелекту в країнах Глобального Півдня. Про це представники корпорації заявили на саміті India AI Impact Summit 2026, що цими днями триває в Нью-Делі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

«Глобальний Південь» стосується країн, що розвиваються, країн, що розвиваються, або країн з низьким рівнем доходу, переважно у південній півкулі.

Минулого року Microsoft оприлюднила інвестиції у штучний інтелект в Індії на суму $17,5 млрд, оскільки американський технологічний гігант поглибив свою ставку на одному з найшвидше зростаючих цифрових ринків світу.

