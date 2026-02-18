Головна Техно Телеком
Microsoft інвестує $50 млрд у розвиток Глобального Півдня

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Microsoft інвестує $50 млрд у розвиток Глобального Півдня
фото: Reuters

«Глобальний Південь» стосується країн, що розвиваються

Технологічний гігант Microsoft оголосив про амбітний план подолання «цифрового розриву». До кінця десятиліття компанія має намір інвестувати $50 млрд у розвиток інфраструктури та навичок штучного інтелекту в країнах Глобального Півдня. Про це представники корпорації заявили на саміті India AI Impact Summit 2026, що цими днями триває в Нью-Делі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

«Глобальний Південь» стосується країн, що розвиваються, країн, що розвиваються, або країн з низьким рівнем доходу, переважно у південній півкулі.

Минулого року Microsoft оприлюднила інвестиції у штучний інтелект в Індії на суму $17,5 млрд, оскільки американський технологічний гігант поглибив свою ставку на одному з найшвидше зростаючих цифрових ринків світу.

Нагадаємо, у ніч на 18 лютого 2026 року цифровий світ сколихнув один із найбільших технічних збоїв останніх років. Сотні тисяч користувачів по всьому світу одночасно втратили доступ до ключових сервісів Google, відеохостингу YouTube, а також критичної інфраструктури Cloudflare та AWS. Масштаби проблеми оцінюються у понад пів мільйона офіційних скарг. 

Microsoft Індія

