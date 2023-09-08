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Міністр Федоров анонсував зміни в якості зв’язку та мобільного інтернету в Україні

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Міністр Федоров анонсував зміни в якості зв’язку та мобільного інтернету в Україні
Міністр заявив, що покращити зв'язок неможливо без комплексних змін у законодавстві
фото: censor

Глава Мінцифри розповів про три кроки до якісного зв'язку в нашій країні

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив у своїй колонці на НВ, що покращити зв'язок в Україні неможливо без комплексних змін у законодавстві. Він додав, що до Ради внесли законопроєкт №9463 з кількома важливими змінами.

Глава Мінцифри наголосив, що в документі перераховано три інструменти: національний роумінг, відгуки про зв'язок у форматі спід-тестів, моніторинг швидкості мобільного інтернету. За його словами, вони допоможуть розв'язати проблеми з «сірими плямами» у покритті, особливо у дорозі чи у віддалених селах.

Федоров нагадав, що національний роумінг працюватиме до перемоги України, але у Мінцифри пропонують, щоб він залишився у нашій країні назавжди. Досягти цього, наголосив міністр, допоможуть відповідні зміни у законодавстві.

Міністр наголосив: «Усі українці завжди будуть на зв'язку та зможуть користуватися 4G навіть у невеликих селах, де проживають до 2000 осіб та є покриття навіть від одного із трьох операторів. Кожен матиме стабільний та якісний зв'язок, попри наявність покриття обраного оператора».

Крім того, Михайло Федоров нагадав про «сірі плями», які виникають там, де закінчується дія базових станцій. Національна комісія, що регулює електронні комунікації, регулярно перевіряє покриття мобільного зв'язку, але для вивчення роботи по всій Україні потрібні роки.

За словами голови Мінцифри, заощадити час та знайти проблемні локації допоможуть відгуки абонентів. Міністерство хоче зробити так, щоб кожна людина могла дати реакцію, зробити спід-тести та повідомити про проблеми зі зв'язком. Крім того, це заощадить державі десятки мільйонів гривень.

Федоров нагадав, що, згідно з програмою діяльності уряду, середня швидкість мобільного інтернету в Україні має бути не менше ніж 2 Мбіт/сек. За його словами, у містах показник значно вищий, а от у деяких селах суттєво нижчий.

Міністр наголосив, що можливість проводити українцями спід-тести та повідомляти про проблему дозволить оперативно реагувати на проблеми та вирішувати їх. Він додав, що швидкість мобільного Інтернету офіційно стане одним із показників якості зв'язку.

Нагадаємо, кожна людина може опанувати нову професію абсолютно безкоштовно через додаток «Дія». Платформа «Дія.Освіта» дає можливість здобути нову професію за допомогою інтерактивних симуляторів, серіалів та подкастів. Примітно, що після закінчення навчання у «Дія.Освіта» людина отримає відповідний сертифікат, на підставі якого згодом буде простіше знайти собі роботу.

Теги: міністр інтернет українці мобільний зв’язок Михайло Федоров

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