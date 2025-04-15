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Рада схвалила закон про приєднання України до політики Roam like at Home

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Рада схвалила закон про приєднання України до політики Roam like at Home
Після підписання закону Президентом України документ буде передано на оцінку Європейській комісії
фото ілюстративне

Після приєднання до єдиної роумінгової зони українці зможуть і надалі користуватися своїми тарифами в ЄС без додаткових витрат

Верховна Рада ухвалила в цілому закон, який наближає Україну до переговорів з Європейським Союзом про включення країни до ініціативи Roam like at home(RLAH). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство цифрової трансформації.

Як зазначили у Мінцифри, українці зможуть користуватися тарифами свого оператора й не сплачувати додаткових зборів за мобільний зв’язок та інтернет на території 27 країн ЄС і після завершення воєнного стану.

«Парламент ухвалив законопроєкт №12150 – останній необхідний законодавчий крок для початку переговорів про приєднання до політики Roam like at home», – зазначили у Мінцифри.

Так, ухвалення закону дає змогу українським і європейським операторам краще координувати роботу та обмінюватися послугами. За словами віцепрем’єра з інновацій і міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, це був фінальний етап перед стартом перемовин з Європейською комісією.

Федоров наголосив, що після приєднання до єдиної роумінгової зони українці зможуть і надалі, навіть після завершення воєнного стану, користуватися своїми тарифами в ЄС без додаткових витрат.

Після підписання закону Президентом України документ буде передано на оцінку Європейській комісії. У разі позитивного висновку – розпочнуться офіційні переговори щодо отримання режиму внутрішнього ринку ЄС для роумінгу, що стане юридичним закріпленням участі України в RLAH.

Нагадаємо, Україна в межах шляху до членства в ЄС продовжує впроваджувати різні європейські системи. Так, на черговому засіданні уряду було ухвалено рішення, яке стане частиною набуття роумінгового «безвізу» з Європейським Союзом. 

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Теги: Європейський союз мобільний зв’язок

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