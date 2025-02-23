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У затосунку «Резерв+» стався технічний збій

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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У затосунку «Резерв+» стався технічний збій
Технічна команда обіцяти відновити роботу «Резерв+» вже найближчим часом
фото з відкритих джерел

Військовозобов'язаним варто зберегти PDF-версію електронного військового квитка на смартфоні

Застосунок «Резерв+» частково не працює. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

«Наразі спостерігається нестабільний доступ застосунку до системи «Трембіта», яка забезпечує взаємодію між державними реєстрами. Це може впливати на оновлення документів в «Резерв+», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що всі раніше видані документи залишаються дійсними. Рекомендуємо зберегти PDF-версію електронного військового на смартфоні.

«Технічна команда вже працює над відновленням стабільної роботи застосунку. Взаємодія буде відновлена найближчим часом», – зазначили в Міноборони.

Нагадаємо, наявність відстрочки або бронювання від мобілізації не звільняє українців від обов'язку прибути до територіального центру комплектування за повісткою та оновити свої дані.

До слова, президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження терміну воєнного стану (4220-IX) та мобілізації (4221-IX) до 9 травня 2025 року.

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Теги: ЗСУ військові військовозобов'язаний Міноборони документи

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