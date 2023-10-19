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Підтримували агресію РФ в «Одноклассниках»: двом мешканцям Харківщини оголошено підозру

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Підтримували агресію РФ в «Одноклассниках»: двом мешканцям Харківщини оголошено підозру
Чоловікам загрожує до восьми років ув'язнення
фото: Харківська обласна прокуратура

Один з підозрюваних стверджував, що в кожному дворі необхідно поставити пам’ятник Леніну

У Харківській області викрито двох чоловіків, які активно підтримували збройну агресію РФ. Ними виявились двоє мешканців Первомайського. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

Одним із палких прихильників «руського миру» виявився 49-річний електромонтер. Він неодноразово публічно висловлювався на підтримку дій окупантів в Україні й виправдовував перед своїми колегами збройну агресію РФ. 

Чоловік активно ділився своїми переконаннями онлайн. Для цього використовував заборонену в Україні соціальну мережу «Одноклассники». Там він репостив антиукраїнський контент із наративами кремлівської пропаганди про «бандерівців, які вбивають слов’ян», та про «українські війська, які обстрілюють мирне населення Донбасу».

Окрім того, підозрюваний розмістив публікацію, у якій стверджував, що в кожному дворі необхідно поставити пам’ятник Леніну, адже він нібито є засновником України. 

Іншим підозрюваним виявився 51-річний чоловік, який працює слюсарем на місцевому підприємстві. Він в «Одноклассниках» розміщував дописи на підтримку окупаційних військ Росії та зізнавався у коханні РФ. Чоловік репостив публікації з викривленими історичними фактами, які активно транслюють кремлівські пропагандисти, а також римовані рядки, які мали за мету дискредитувати українських захисників.

Обом підозрюваним загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ затримала чоловіка, який за вказівкою воєнної розвідки РФ збирав розвіддані про дислокацію та переміщення бойових підрозділів «Гвардії наступу» МВС України.

Теги: прокуратура пропаганда чоловік державна зрада

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