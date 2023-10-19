Підтримували агресію РФ в «Одноклассниках»: двом мешканцям Харківщини оголошено підозру

Чоловікам загрожує до восьми років ув'язнення

Один з підозрюваних стверджував, що в кожному дворі необхідно поставити пам’ятник Леніну

У Харківській області викрито двох чоловіків, які активно підтримували збройну агресію РФ. Ними виявились двоє мешканців Первомайського. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

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Одним із палких прихильників «руського миру» виявився 49-річний електромонтер. Він неодноразово публічно висловлювався на підтримку дій окупантів в Україні й виправдовував перед своїми колегами збройну агресію РФ.

Чоловік активно ділився своїми переконаннями онлайн. Для цього використовував заборонену в Україні соціальну мережу «Одноклассники». Там він репостив антиукраїнський контент із наративами кремлівської пропаганди про «бандерівців, які вбивають слов’ян», та про «українські війська, які обстрілюють мирне населення Донбасу».

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Окрім того, підозрюваний розмістив публікацію, у якій стверджував, що в кожному дворі необхідно поставити пам’ятник Леніну, адже він нібито є засновником України.

Іншим підозрюваним виявився 51-річний чоловік, який працює слюсарем на місцевому підприємстві. Він в «Одноклассниках» розміщував дописи на підтримку окупаційних військ Росії та зізнавався у коханні РФ. Чоловік репостив публікації з викривленими історичними фактами, які активно транслюють кремлівські пропагандисти, а також римовані рядки, які мали за мету дискредитувати українських захисників.

Обом підозрюваним загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ затримала чоловіка, який за вказівкою воєнної розвідки РФ збирав розвіддані про дислокацію та переміщення бойових підрозділів «Гвардії наступу» МВС України.