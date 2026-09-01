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Збій у «Резерв+». Міноборони назвало причину

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Збій у «Резерв+». Міноборони назвало причину
Через підвищене навантаження можуть тимчасово виникати складнощі з авторизацією або використанням окремих функцій
фото: Міноборони

Оновлення «Резерв+» вже доступне на iOS та Android

Вранці частина користувачів зіткнулася зі збоями в роботі застосунку «Резерв+». Проблеми пов’язані з оновленням застосунку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

За даними Міноборони, сьогодні вранці частина користувачів отримала повідомлення про необхідність оновити «Резерв+». Оновлення вже доступне на iOS та Android.

«Через підвищене навантаження можуть тимчасово виникати складнощі з авторизацією або використанням окремих функцій. Якщо це сталося, зачекайте трохи й повторіть спробу. Ситуація має стабілізуватися найближчим часом. Перепрошуємо за незручності», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у роботі мобільного застосунку «Резерв+» стався масштабний збій. Користувачі повідомляють, що не можуть увійти в застосунок та скористатися його функціями.

До слова, Міністерство оборони рекомендувало користувачам «Резерв+» завчасно завантажувати PDF-версію військово-облікового документа. Це дозволяє підтвердити свої дані навіть у разі тимчасових проблем із доступом до застосунку або за відсутності інтернет-з'єднання.

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Теги: Міноборони Резерв+

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