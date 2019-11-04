Яким стане листопад у світовій політиці? Відповідь експерта трансляція



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У Главкомі відбулась пресконференція Євгена Магди, директора Інституту світової політики

Сьогодні, 4 листопада, в прес-центрі ІА «Главком» відбулась пресконференція Інституту світової політики на тему: «Світова політика у листопаді 2019»

Євген Магда, директор Інституту світової політики, проаналізував наступні питання:

перспективи проведення зустрічі Нормандської четвірки;

парламентські вибори у Білорусі;

початок роботи нового парламентського скликання у Польщі;

розвиток ситуації навколо можливого імпічменту Дональда Трампа.

До слова, наразі Білий дім не бачить у діях Трампапідстав для імпічменту.

Як відомо, Дональд Трамп вважає, що інформатор, чиї повідомлення привели до запуску процедури імпічменту, повинен показати себе.

Працівник розвідки, чия скарга призвела до розслідування у Палаті представників імпічменту президента Трампа, готовий відповідати на письмові запитання республіканців.

Нагадаємо, у неділю газета The Washington Post повідомила, що Дональд Трамп відчував ненависть до України з перших днів в Білому домі.

До слова, Білий дім знову забороняє працівникам свідчити у Конгресі у рамках процедури імпічменту.

Декілька днів тому представники Білого дому заявили, що в адміністрації президента США готові до того, що Дональду Трампу можуть оголосити імпічмент.

Нагадаємо, 31 жовтня Палата представників Конгресу США більшістю голосів проголосувала за визначення процедури імпічменту президента країни Дональда Трампа. Прийнятий документ передбачає проведення публічних слухань у ході розслідування проти Трампа і оприлюднення стенограм із закритих засідань, а також визначає, які права мають президент США і противники імпічменту в Конгресі.

Президент США Дональд Трамп назвав ухвалення резолюції «найбільшим полюванням на відьом за всю американську історію».