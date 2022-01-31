Нацгвардія з гумором показала умови проживання своїх бійців (відео)

За останнє десятиліття рівень забезпечення нацгвардійців змінився кардинально

Пресс-служба Гостомельскої бригади швидкого реагування Національної гвардії України оприлюднила відеоролик, де розповідає про життя військовослужбовців.

Відео зроблено з гумором, особливо у першій частині, де описуються всі міфи про армію, які лишаються переважно з радянських часів.

На сьогодні у солдат є нормальні умови для проживання та заробітна плата.

Сержант бригади, Євгеній Фастовський чесно зізнається, що його зарплата дорівнює рівню командира роти з інших військових частин. Все тому, що його бригада постійно в бойовій готовності.

Ці та інші подробиці, ви можете переглянути у відео нижче:

Нагадаємо, у Дніпрі 29 січня попрощалися із загиблими військовими. Як відомо, 27 січня на території Південного машинобудівного заводу («Южмаш», «Південмаш») сталася трагедія. Військовослужбовець Національної гвардії України, солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович, під час видачі зброї, з невстановлених причин пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців Нацгвардії, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро отримали поранення.

Згодом з'явилася інформація про те, що злочинець зміг упіймати попутку і виїхати з місця злочину. За кілька годин поліція затримала нацгвардійця, який розстріляв пʼятьох людей у Дніпрі.

До слова, Антон Геращенко повідомив, в якому стані перебувають потерпілі солдати, які отримали поранення від свого бойового товариша. Відомо, що чотирьох поранених у Дніпрі прооперували.

Читайте також: