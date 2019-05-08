У Вінниці відбулась традиційна загальноміська легкоатлетична естафета



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Естафета присвячена Дню перемоги над нацизмом

На легкоатлетичному стадіоні Центрального міського парку зібрались сотні бігунів, щоб долучитись до легкоатлетична естафети, присвяченої Дню перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У спортивному заході взяли участь студенти вищих навчальних закладів І-IV рівня акредитації, професійно-технічних навчальних закладів та учні шкіл міста.

На відкритті змагань були присутні ветеран Другої світової війни Ольга Твердохлєбова та учасник АТО Роман Смішний. Також – ветерани війни і праці, активісти фізкультурно-спортивного руху: Олександра Несеверенко, Авік Джаду.

За результатами змагань, серед загальноосвітніх закладів перше місце посіли спортсмени ЗОШ №27, друге – ЗОШ №12, третє – ЗОШ №13. Щодо професійно-технічних навчальних закладів, найкраще себе показали учні Вищого професійного училища сфери послуг, друге місце у Вищого професійного училища №7 і третє – у Вінницького міжрегіонального професійного училища.

Взяли участь у змаганнях й представники вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації.

Перемогу здобув Вінницький обласний гуманітарно-педагогічний коледж, другими стали студенти Вінницького медичного коледжу і третє місце у Вінницького технічного коледжу. Щодо вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, перше місце посіли студенти факультету фізичного виховання та спорту ВДПУ ім. Коцюбинського, друге – Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ, третє – Вінницького національно-технічного університету.

Переможці та призери змагань були відзначені кубками, медалями, грамотами та цінними подарунками комітету по фізичній культурі та спорту.