Вінничан запрошують на безкоштовне навчання у школу місцевого гіда



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У Вінниці стартує школа вінницького гіда

Школа створена з метою підвищення кваліфікації екскурсоводів та формування нових унікальних туристичних продуктів. Це сприятиме збільшенню кількості туристів, які відвідують наше місто. Участь у навчанні безкоштовна. Бажаючим долучитися потрібно заповнити онлайн-форму реєстрації за посиланням. Кількість місць обмежена. Взяти участь у Школі вінницького гіда можуть як вже практикуючі екскурсоводи, так і всі охочі віком від 16 років.

Школу вінницького гіда впроваджує громадська організація «Вінницьке історичне товариство» за підтримки Вінницької міської ради в рамках програми соціально-культурних проектів у партнерстві з департаментом маркетингу міста та туризму, КП «Центр історії Вінниці», громадською організацією «Подільська спадщина», Всеукраїнською асоціацією гідів.

16 липня під час стартової прес-конференції, керівниця проекту, представниця ГО «Вінницьке історичне товариство» Тетяна Кароєва розповіла, що Школа вінницького гіда має на меті формування якісного сервісу, поліпшення туристичної пропозиції та збільшення кількості туристів, адже Вінниця має значний туристичний потенціал, обумовлений зручним географічним розташуванням, наявністю туристичних об’єктів, перспективами розвитку тематичного туризму. Проте значною мірою туристичний розвиток залежить від роботи гідів, саме тому Школа вінницького гіда направлена на підвищення знань та навичок екскурсоводів, розробку унікальних туристичних пропозицій та розвиток малого підприємництва в туристичній сфері.

«У ролі гідів могли би виступати ми, викладачі, дослідники історії, але насправді Вінниця потребує кваліфікованих кадрів, які би вміли оповідати про місто широкому загалу», - зауважила Тетяна Кароєва.

На актуальності проекту також наголосила директорка Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ, який успішно готує спеціалістів у сфері туризму Наталія Замкова. «Потреби туристичного ринку щодня змінюються і є дуже великий запит на фахівців, які можуть розвивати туристичний бізнес, розробляти нові туристичні маршрути, в тому числі Вінницею», - сказала Наталія Замкова.

Заступник директора департаменту маркетингу міста та туризму Олександр Вешелені розповів, що в рамках проекту 12-16 серпня заплановано проведення літнього інтенсиву – 5-денного циклу тренінгів, лекцій та майстер-класів з методики підготовки та апробації туристичних маршрутів, історії Вінниці, основ розвитку власного підприємництва. Навчатись у Школі вінницького гіда можуть як практикуючі гіди, які прагнуть підвищити свою кваліфікацію та навички, так і всі бажаючі вінничани віком від 16 років, які прагнуть опанувати цю туристичну професію.

Участь у навчанні безкоштовна. Бажаючим долучитися потрібно заповнити онлайн-форму реєстрації за посиланням. Кількість місць обмежена. За рівнем мотивації буде відібрано 30 учасників.

Також у вересні буде організовано «Майстерню міських екскурсій», під час якої учасники розроблятимуть унікальні екскурсійні маршрути, що сприятимуть формуванню туристичної привабливості міста та збільшенню кількості туристів. «У Вінниці є місця, вулиці, об'єкти, які «напрошуються» на те, щоб з них зробили унікальні туристичні маршрути», - підкреслив Олександр Вешелені.

Директор КП «Центр історії Вінниці» Олександр Федоришен зауважив, що лекторами проекту будуть місцеві історики, маркетологи, а також відомі гіди-практики з інших міст. «Дуже важливо, щоб у роботі гідів був баланс між певною міфотворчістю, легендами та правильним, вивіреним історичним контекстом. Окрім того, нам важливий досвід інших міст для того, щоб виокремити та сформувати стиль вінницького гіда», - пояснив Олександр Федоришен.

Так, лекторами у проекті будуть провідні гіди-практики зі Львова, Одеси, Чернігова, Кам'янця-Подільського та Києва. А завершальним етапом стане акредитація екскурсоводів: учасники Школи вінницького гіда презентують свої портфоліо фаховій акредитаційній комісії й, у випадку схвалення, отримають рекомендаційні бейджі. Механізм сертифікації напрацьований в рамках реалізації проекту і буде застосовуватися в подальшому після його реалізації.

Деталі про Школу вінницького гіда можна дізнатися на сторінці департаменту маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради за посиланням.