Бумеранг добра: вінничанка-рятівниця отримала подарунок від авіакомпанії

Українка врятувала життя пасажирці літака у небі

Історія вінничанки, яка врятувала жінку в літаку, отримала приємне продовження. На знак вдячності, авіакомпанія подарувала рятівниці квитки на безкоштовну подорож по Україні, інформує «Віта».

Оксана Крилова поверталась із робочої поїздки з Єгипту. Пролітаючи над Каїром, почула тривожне звернення командира екіпажу. Допомоги потребувала жінка, 45-50 років, яка неодноразово втрачала свідомість. Пані Оксана допомогла пасажирці прийти до тями та врятувала їй життя.

Отримати подарунки за свій вчинок рятівниця не сподівалась. Та все ж надіслала в авіакомпанію сюжет телеканалу «Віта», де розповіла історію порятунку. А у відповідь їй подарували два квитки.

Автор: Телеканал Віта

«Хочу зробити романтичну подорож із чоловіком. Поснідати у Вінниці, пообідати в Одесі, а повечеряти у Львові», – говорить Оксана Крилова.

Нагадаємо, коли рятівниця по приземленню у «Борисполі» виходила з літака, персонал на чолі з командиром, вийшли подякувати сміливій пасажирці, що врятувала людину.

«Мені передали дві пачки соку. Було приємно, що прийшов командир. До слова, це була перша віддяка, коли я надавала домедичну допомогу незнайомцям. А таких випадків було десь до семи десятків», – зауважує жінка.

Як повідомлялося раніше, на Донеччині небайдужий перехожий допоміг врятувати життя людині.

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