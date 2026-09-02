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Скандал із мобілізацією водія шкільного автобуса на Вінниччині: чим завершилася історія

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Скандал із мобілізацією водія шкільного автобуса на Вінниччині: чим завершилася історія
Водія ліцею було мобілізовано 25 липня 2025 року
фото: glavcom.ua, Наталя Заболотна/Facebook

Тимчасово водієм працює колишній працівник закладу, який не потребує бронювання за віком

На початку серпня на Вінниччині спалахнув скандал через мобілізацію водія шкільного автобуса, якого громада не встигла забронювати, тоді як начальник відділу освіти мав бронювання.

Після розголосу проблему з підвезенням учнів 1 вересня тимчасово вирішили – автобус вийшов на всі чотири маршрути. Заклад знайшов заміну мобілізованому водію, однак наразі невідомо, як довго він зможе працювати, оскільки планує виїхати за кордон. Про це у коментарі «Главкому» повідомила адміністрація навчального закладу.

Що відомо про скандал?

Водія ліцею було мобілізовано 25 липня 2025 року. Документи, необхідні для його бронювання, підготували у травні того ж року та передали до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Питання щодо його бронювання попередньо узгоджувалося з відділом освіти та іншими відповідальними працівниками. Попри це, бронювання водія належним чином оформлено не було.

Начальниця Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Заболотна на початку серпня 2026 року провела розмову за участю представників громади та відділу освіти. Під час неї з’ясувалося, що начальник відділу освіти має оформлене бронювання, тоді як водія шкільного автобуса, від якого залежить підвезення учнів, забронювати не встигли.

«Якщо у вас забрали водія – це ваша вина, тому що ви його не забронювали. У чому проблема забронювати водіїв шкільних автобусів?», – сказала Наталя Заболотна.

Тоді голова Мурованокуриловецької громади пообіцяла особисто взяти ситуацію під контроль та запевнила, що автобус вийде на маршрут. «1 вересня автобус буде. Це я беру на себе. З мене спитаєте, хто буде їхати за кермом. Автобус на маршрут вийде, я вам слово даю», – заявляла вона.

Під час розмови представник відділу освіти пояснив, що однією з проблем був рівень заробітної плати. Через це заклад освіти на той час не відповідав необхідним критеріям для отримання статусу критично важливого підприємства чи установи, який дозволяє бронювати працівників. Водночас очільниця ОВА наголосила, що у такому разі громада могла розглянути питання додаткового фінансування закладу.

Окремо начальниця ОВА наголосила, що питання бронювання таких працівників потрібно вирішувати заздалегідь, а відповідальні посадовці мають знати про можливість отримання закладом статусу критично важливого.

Заява навчального закладу

Адміністрація ліцею села Рівне «Главкому» пояснила, що 1 вересня підвезення учнів за всіма чотирма напрямками відбулося у штатному режимі. Тимчасово водієм працює колишній працівник навчального закладу, який не потребує бронювання за віком.

«Водієм автобуса прийнято нашого водія, який працював ще у 2017 році. Наразі він бронювання не потребує так, як невійськовозобовʼязаний по віку. Він довгий час працював водієм за кордоном і внаслідок того, що зараз перебуває в Україні підставив своє дружнє плече», – наголосив представник ліцею.

Водночас адміністрація зазначила, що наразі не знає, як довго водій зможе здійснювати підвезення, оскільки планує поїхати за кордон.

«На рахунок визнання критичності для отримання бронювання необхідний певний поріг середньомісячної заробітної плати, яку ми не можемо, адже в серпні працівники перебували у відпустках то відповідно і зарплату не отримували. Маємо надію підтвердити критичність у жовтні, відповідно скориставшись середньомісячною зарплатою за вересень», – додається у заяві.

Реакція мережі

Водночас у мережі розгорнулося обговорення ситуації. Користувачі соцмереж наголошують, що оформити бронювання працівнику не так просто, та зауважують, що очільниця ОВА, на їхню думку, не врахувала всіх нюансів цієї процедури.

Скандал із мобілізацією водія шкільного автобуса на Вінниччині: чим завершилася історія фото 1
Скандал із мобілізацією водія шкільного автобуса на Вінниччині: чим завершилася історія фото 2
Скандал із мобілізацією водія шкільного автобуса на Вінниччині: чим завершилася історія фото 3
Скандал із мобілізацією водія шкільного автобуса на Вінниччині: чим завершилася історія фото 4
Скандал із мобілізацією водія шкільного автобуса на Вінниччині: чим завершилася історія фото 5

Нагадаємо, Кабінет міністрів України переглянув правила бронювання працівників від мобілізації. Уряд підвищив зарплатний поріг для критично важливих підприємств, змінив правила для сумісників та переглянув статус компаній. Представники влади пояснюють: система має стати «точнішою» і менш вразливою до маніпуляцій. 

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Теги: школа Вінниччина бронювання від мобілізації

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