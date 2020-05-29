Головного полісмена Вінниччини відсторонили за «грубі прорахунки у роботі»
Також звільнено кількох керівників підрозділів поліції Вінниччини
Рішенням керівництва Нацполіції відсторонено від виконання обов’язків керівника поліції Вінницької області Юрія Педоса, також кадрові рішення ухвалено щодо інших топ-поліцейських області. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.
«Сьогодні, 29 травня, керівництво Національної поліції України прийняло рішення про відсторонення від виконання обов’язків начальника Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Юрія Педоса. Його заступника – начальника кримінальної поліції та керівника оперативної служби увільнено із займаних посад», - йдеться у повідомленні.
Причиною таких управлінських рішень, як вказано, стали «грубі недоліки та прорахунки, допущені у службовій діяльності та в організації роботи оперативних підрозділів».
Зазначимо, очільника поліції Вінниччини Юрія Педоса у червні 2019 року тимчасово відсторонили від служби на період проведення службового розслідування через смерть після 12-денної коми Олександра Комарницького.
До слова, сьогодні 29 травня вранці на Київщині у місті Бровари сталася стрілянина. За попередньою версією, відбувся конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, та нелегальними перевізниками.
Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що в результаті стрілянини троє учасників отримали поранення з травматичної зброї. Він також оприлюднив фото затриманих.
Глава МВС Арсен Аваков повідомляв про 10 затриманих учасників конфлікту.