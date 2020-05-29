Головного полісмена Вінниччини відсторонили за «грубі прорахунки у роботі»



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Начальника поліції Вінниччини Юрія Педоса відсторонили від служби

Також звільнено кількох керівників підрозділів поліції Вінниччини

Рішенням керівництва Нацполіції відсторонено від виконання обов’язків керівника поліції Вінницької області Юрія Педоса, також кадрові рішення ухвалено щодо інших топ-поліцейських області. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

«Сьогодні, 29 травня, керівництво Національної поліції України прийняло рішення про відсторонення від виконання обов’язків начальника Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Юрія Педоса. Його заступника – начальника кримінальної поліції та керівника оперативної служби увільнено із займаних посад», - йдеться у повідомленні.

Причиною таких управлінських рішень, як вказано, стали «грубі недоліки та прорахунки, допущені у службовій діяльності та в організації роботи оперативних підрозділів».

Зазначимо, очільника поліції Вінниччини Юрія Педоса у червні 2019 року тимчасово відсторонили від служби на період проведення службового розслідування через смерть після 12-денної коми Олександра Комарницького.

До слова, сьогодні 29 травня вранці на Київщині у місті Бровари сталася стрілянина. За попередньою версією, відбувся конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, та нелегальними перевізниками.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що в результаті стрілянини троє учасників отримали поранення з травматичної зброї. Він також оприлюднив фото затриманих.

Глава МВС Арсен Аваков повідомляв про 10 затриманих учасників конфлікту.