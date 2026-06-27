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40 млрд винні «Укренерго», ще 20 млрд винне «Укренерго». Експертка описала боргову проблему балансуючого ринку

glavcom.ua
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40 млрд винні «Укренерго», ще 20 млрд винне «Укренерго». Експертка описала боргову проблему балансуючого ринку
Попри численні пропозиції щодо вирішення проблеми, заборгованість на балансуючому ринку енергетики продовжує зростати, заявляє Орлова
фото: depositphotos.com

Криза балансуючого ринку залишається невирішеною – редакторка ExPro

Проблема боргів на балансуючому ринку залишається однією з найгостріших для української енергетики, а запропоновані механізми врегулювання поки не дали відчутного результату. Про це заявила редакторка ExPro, аналітикиня Дар'я Орлова.

За її словами, фінансові проблеми накопичувалися під впливом одразу кількох факторів, зокрема війни, масштабних пошкоджень інфраструктури «Укренерго» та необхідності обслуговувати залучені кредити. Водночас ключовою проблемою залишаються величезні борги між учасниками балансуючого ринку та системним оператором.

«Заборгованість перед «Укренерго» з боку учасників балансуючого ринку – це 40 плюс млрд грн. Заборгованість «Укренерго» перед тими, хто надає ці послуги на балансуючому ринку – це 20 плюс млрд грн», – зазначила Орлова.

Вона наголосила, що кредити залучалися, зокрема, для підтримки ліквідності ринку електроенергії та часткового погашення накопичених боргів. Проте, попри численні пропозиції щодо вирішення проблеми, заборгованість на балансуючому ринку продовжує зростати.

«На балансуючому ринку ми бачимо і надалі таке зростання шаленими темпами. І дуже багато пропонувалось рішень – давайте так, давайте так, а ось тепер точно ми це зробимо. Поки результатів я не бачу», – підкреслила Орлова.

За її словами, без реального врегулювання боргової проблеми балансуючий ринок і надалі залишатиметься одним із найбільш проблемних сегментів української енергетики.

Раніше керівник енергетичних програм Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп заявив, що значні обсяги заборгованості виникають через неплатежі державних і комунальних підприємств.

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Теги: ринок Укренерго енергетика електроенергія тарифи

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