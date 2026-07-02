Генштаб спростував фейк РФ про «удар ЗСУ» по білоруському автобусу

Військові заявили, що Росія використала нову інформаційну провокацію, аби відвернути увагу від масованого удару по Києву

Генеральний штаб Збройних Сил України спростував поширену Росією інформацію про нібито удар українського безпілотника по пасажирському автобусу «Мінськ – Анапа» в районі митного переходу «Червоний Камінь» у Брянській області. Про це повідомляє «Главком» на коментар речника Генерального штабу ЗСУ майора Андрія Ковальова

Повідомлення про атаку є свідомою інформаційною провокацією РФ, спрямованою на те, щоб відвернути увагу від сьогоднішнього масованого удару по Києву.

«Генеральний штаб Збройних Сил України офіційно заявляє, що Сили оборони України не завдавали жодних ударів по вказаному цивільному транспорту, а всі звинувачення з боку країни-агресора є абсолютно неправдивими та сфабрикованими», – наголосив Ковальов.

У Генштабі підкреслили, що Сили оборони України завдають ударів виключно по законних військових цілях і не ведуть бойових дій проти цивільного населення. Також там закликали міжнародних партнерів засудити безпідставні звинувачення з боку РФ та дати належну правову й політичну оцінку російському масованому удару по Україні.

Водночас керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомив, що російська сторона заявила про нібито атаку українського безпілотника на автобус сполученням «Мінськ – Анапа» на прикордонному пункті «Червоний Камінь» у Брянській області. За його словами, єдиним «доказом» цього російська сторона оприлюднила сумнівний аудіозапис, тоді як фото чи відео з місця події не надала.

Коваленко зазначив, що це вже не перший подібний випадок. Раніше російська пропаганда поширювала неправдиву інформацію про нібито атаку на автобус із дітьми, який, за його словами, навіть не мав номерних знаків.

За оцінкою керівника ЦПД, подібні провокації «під чужим прапором» мають на меті втягнути Білорусь у війну проти України, однак реалізувати такий задум Кремлю буде складно через позицію Мінська та небажання більшості білоруського суспільства брати участь у війні.

Нагадаємо, раніше Коваленко заявив, що частина російських еліт більше не підтримує курс Володимира Путіна на продовження війни проти України та виступає за припинення вогню і початок переговорів. За його словами, попри це прихильники продовження війни поки що зберігають сильніші позиції, а сам Путін розглядає різні сценарії подальших дій, зокрема спроби розширити масштаби конфлікту.