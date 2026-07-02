Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Генштаб спростував фейк РФ про «удар ЗСУ» по білоруському автобусу

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Генштаб спростував фейк РФ про «удар ЗСУ» по білоруському автобусу
Генштаб пояснив мету нового фейку Росії
фото: Генштаб ЗСУ

Військові заявили, що Росія використала нову інформаційну провокацію, аби відвернути увагу від масованого удару по Києву

Генеральний штаб Збройних Сил України спростував поширену Росією інформацію про нібито удар українського безпілотника по пасажирському автобусу «Мінськ – Анапа» в районі митного переходу «Червоний Камінь» у Брянській області. Про це повідомляє «Главком» на коментар речника Генерального штабу ЗСУ майора Андрія Ковальова

Повідомлення про атаку є свідомою інформаційною провокацією РФ, спрямованою на те, щоб відвернути увагу від сьогоднішнього масованого удару по Києву.

«Генеральний штаб Збройних Сил України офіційно заявляє, що Сили оборони України не завдавали жодних ударів по вказаному цивільному транспорту, а всі звинувачення з боку країни-агресора є абсолютно неправдивими та сфабрикованими», – наголосив Ковальов.

У Генштабі підкреслили, що Сили оборони України завдають ударів виключно по законних військових цілях і не ведуть бойових дій проти цивільного населення. Також там закликали міжнародних партнерів засудити безпідставні звинувачення з боку РФ та дати належну правову й політичну оцінку російському масованому удару по Україні.

Водночас керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомив, що російська сторона заявила про нібито атаку українського безпілотника на автобус сполученням «Мінськ – Анапа» на прикордонному пункті «Червоний Камінь» у Брянській області. За його словами, єдиним «доказом» цього російська сторона оприлюднила сумнівний аудіозапис, тоді як фото чи відео з місця події не надала.

Коваленко зазначив, що це вже не перший подібний випадок. Раніше російська пропаганда поширювала неправдиву інформацію про нібито атаку на автобус із дітьми, який, за його словами, навіть не мав номерних знаків.

За оцінкою керівника ЦПД, подібні провокації «під чужим прапором» мають на меті втягнути Білорусь у війну проти України, однак реалізувати такий задум Кремлю буде складно через позицію Мінська та небажання більшості білоруського суспільства брати участь у війні.

Нагадаємо, раніше Коваленко заявив, що частина російських еліт більше не підтримує курс Володимира Путіна на продовження війни проти України та виступає за припинення вогню і початок переговорів. За його словами, попри це прихильники продовження війни поки що зберігають сильніші позиції, а сам Путін розглядає різні сценарії подальших дій, зокрема спроби розширити масштаби конфлікту.

Читайте також:

Теги: росія автобус фейк

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін готує нову анексію? Що стоїть за зміною влади в Південній Осетії
Путін готує нову анексію? Що стоїть за зміною влади в Південній Осетії
24 червня, 10:09
Чорне море знову стає полем битви
Чи зможе Росія знову заблокувати Україну з моря?
23 червня, 16:17
Пекін офіційно декларує нейтралітет у питанні російсько-української війни
Китай навчав сотні військових РФ для війни проти України: Євросоюз знайшов докази
12 червня, 18:13
Ударною хвилею зірвало дах резервуара, який підлетів угору на декілька метрів
НЛО над Москвою. Яскраве відео потужного вибуху, який підкинув у повітря дах резервуара НПЗ
18 червня, 07:33
Президент зробив заяву про російський політичний вплив на інші країни
Зеленський пояснив, як вступ України до ЄС вплине на Путіна
9 червня, 08:58
Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні назвала критерії для майбутнього перемовника ЄС
Прем'єрка Італії розкрила частину плану майбутніх переговорів з Росією
17 червня, 20:26
Міністр оборони Великої Британії Ден Джарвіс заявив, що британці використають гроші Росії для озброєння України
Лондон знайшов джерело фінансування нового пакета допомоги Україні
18 червня, 18:16
У салоні атакованого автобуса було 44 пасажири, з них 28 – діти
На Брянщині невідомий дрон нібито атакував автобус з юними футболістами з Білорусі
17 червня, 14:10
Єврокомісія зробила заяву, яка вдарить по Росії
ЄС остаточно відмовився від російського газу
30 червня, 17:29

Соціум

Суд ЄС перекрив ще один канал поширення пропаганди РФ
Суд ЄС перекрив ще один канал поширення пропаганди РФ
Генштаб спростував фейк РФ про «удар ЗСУ» по білоруському автобусу
Генштаб спростував фейк РФ про «удар ЗСУ» по білоруському автобусу
Росіяни масово шукають в інтернеті, коли закінчиться так звана «СВО»
Росіяни масово шукають в інтернеті, коли закінчиться так звана «СВО»
Глава Міноборони Німеччини назвав нинішній етап війни вирішальним
Глава Міноборони Німеччини назвав нинішній етап війни вирішальним
Російські спецслужби затримали «праву руку» олігарха Ротенберга
Російські спецслужби затримали «праву руку» олігарха Ротенберга
США анонсували важливі новини для України на саміті НАТО
США анонсували важливі новини для України на саміті НАТО

Новини

В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 2 липня 2026
Сьогодні, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 1 липня 2026
Вчора, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 30 червня 2026
30 червня, 05:59
Вибухи в окупованому Донецьку, замах на українського олігарха у Монако: головне за ніч 30 червня
30 червня, 05:35
В Україні сильна спека: погода на 29 червня 2026
29 червня, 05:59
В Україні спекотно: погода на 28 червня 2026
28 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua