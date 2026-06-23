На Хмельниччині перекинувся туристичний автобус, що прямував з Києва до Болгарії

У салоні автобуса було 54 пасажири та змінний водій

За даними слідства, 46-річний водій не впорався з керуванням

Сьогодні, 23 червня, поблизу села Шатава Кам'янець-Подільського району сталась дорожньо-транспортна пригода за участю туристичного автобуса. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Хмельницької області.

«Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 23 червня, близько 16:40 години на автодорозі Н-03 поблизу села Шатава Маківської громади», – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, 46-річний водій, керуючи туристичним автобусом сполученням «Київ – Бургас (Болгарія)», не впорався з керуванням та допустив зʼїзд із дороги в кювет з подальшим перекиданням.

«У салоні автобуса було 54 пасажири та змінний водій. Кількість осіб, які отримали травми, встановлюється. Правоохоронці та рятувальники продовжують роботу на місці події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України», – додається у повідомленні.

До слова, уранці 5 червня на Харківщині сталася дорожньо-транспортна пригода за участі мікроавтобуса, який перевозив школярів. Внаслідок аварії травми отримали п'ятеро людей, серед яких троє дітей.

Раніше масштабна автопригода за участі чотирьох транспортних засобів сталася неподалік Вінниці. Внаслідок зіткнення одна людина загинула, ще шестеро отримали травми різного ступеня важкості.