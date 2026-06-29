«Укренерго» заборгувала виробникам 31 млрд грн, ще 46 млрд грн винні самій компанії

Конеченков описав боргову проблему на балансуючому ринку

Кризова ситуація на балансуючому ринку продовжує загострюватися через накопичення багатомільярдних боргів, які вже впливають на фінансову стійкість енергетичних компаній. Про це заявив голова правління ГС «Українська вітроенергетична асоціація» Андрій Конеченков.

За його словами, НЕК «Укренерго» наразі заборгувала виробникам електроенергії на балансуючому ринку понад 31 млрд грн. Водночас самій компанії боржники винні близько 46 млрд грн, причому значна частина цих боргів припадає на державні підприємства та структури, які споживають електроенергію, але не здійснюють розрахунки.

«По-перше, дуже критична ситуація. НЕК «Укренерго», на сьогоднішній день, має 31,4 млрд заборгованості перед виробниками на балансуючому ринку. Але НЕКу 46 млрд винні боржники», – зазначив Конеченков.

Експерт наголосив, що проблема має системний характер і не може бути вирішена силами самого ринку. На його думку, для врегулювання ситуації необхідне безпосереднє втручання держави.

«І це питання можна вирішити лише за допомогою держави. І якщо ці борги будуть і далі накопичуватись, це буде впливати на роботу НЕК «Укренерго», зробить банкротом їх і, звичайно, це буде впливати на генерацію електроенергії на території України», – підкреслив Конеченков.

Нагадаємо, за словами директорки Європейсько-українського енергетичного агентства Анастасії Верещинської, подальше зростання заборгованості на балансуючому ринку створює ризики для стабільної роботи всієї генерації в Україні.