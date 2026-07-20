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Вінниця: на літній терасі закладу на дівчину впало дерево, постраждала у важкому стані

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Вінниця: на літній терасі закладу на дівчину впало дерево, постраждала у важкому стані
Інцидент стався 18 липня біля закладу «Білий Налив» у центрі міста
фото з соціальних мереж

Потерпіла готується до складної операції, поліція встановлює відповідальних за утримання територій

У Вінниці 18-річна дівчина дістала тяжкі травми після того, як на неї впала велика гілка дерева під час відпочинку на літній терасі закладу харчування. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на vn.20minut.ua.

Інцидент стався 18 липня біля закладу «Білий Налив» у центрі міста. За інформацією видання, у момент, коли дівчина перебувала на літній терасі, на неї з великої висоти впала велика гілка дерева.

Постраждалу оперативно госпіталізували до другої міської лікарні. Медики діагностували тяжку травму хребта. Наразі дівчина не може рухатися та готується до складної операції із встановлення металевих пластин.

За словами рідних, батько потерпілої нині служить на фронті, а мати постійно перебуває поруч із донькою в лікарні. Водночас, як зазначає видання, станом на зараз представники міської влади та адміністрація закладу не контактували з родиною.

Правоохоронці вже внесли відомості про інцидент до інформаційних баз та проводять перевірку. Слідчі встановлюють усі обставини події, а також з'ясовують, хто відповідав за належне утримання території та аварійного дерева.

У коментарях до повідомлення про інцидент мешканці Вінниці наголошують, що дерево росло на тротуарі загального користування, тому відповідальність за його стан можуть нести комунальні служби. Також вони радять родині потерпілої зафіксувати факт події офіційним актом та звернутися до адвоката для подальшого відшкодування витрат на лікування.

До слова, через сильні пориви вітру у столиці дерево впала на людину. За інформацією соцмереж, трагедія сталась на Лукʼянівці. Ймовірно, дерево упало через сильний вітер, про який попереджали киян.  Як зазначається, людина загинула на місці. 

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Теги: Вінниця

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