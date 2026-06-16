Проїзд у Києві по 30 грн із 15 липня: чи ухвалено остаточне рішення

КМДА готує підвищення вартості разової поїздки до 30 гривень, але рішення поки не ухвалено

Влада пояснює потребу подорожчання зростанням цін на енергоносії, пальне та необхідністю ремонтів інфраструктури

Проєкт розпорядження про встановлення нових тарифів на проїзд у Києві проходить необхідні етапи погодження, тож остаточного рішення ще немає. Про це повідомили у Департаменті економіки та інвестицій КМДА, інформує «Главком» з посиланням на Рбк-Україна.

Що відомо про підвищення вартості проїзду

Раніше, з 18 травня по 1 червня 2026 року, на офіційному порталі Києва відбулися електронні консультації з громадськістю, у яких взяли участь 1377 користувачів. Поки триває опрацювання отриманих пропозицій. Після завершення всіх регуляторних та погоджувальних процедур проєкт розпорядження буде подано на підпис Київському міському голові.

У проекті підвищення цін вказано, що одноразова поїздка коштуватиме 30 грн. Це за умови, що поточний проєкт ухвалять без змін. Попередньо КМДА анонсували нові тарифи із 15 липня.

Чому тарифи хочуть змінити

Влада столиці пояснює необхідність перегляду тарифів кількома критичними факторами:

тривалий період незмінності нинішніх цін;

істотне зростання вартості енергоносіїв, пального та витрат на оплату праці;

зменшення пасажиропотоку через наслідки пандемії та воєнного стану;

необхідність фінансування ремонтів рухомого складу та інфраструктури (колій, контактних мереж).

У КМДА наголошують, що нові тарифи будуть "наближеними до економічно обґрунтованого рівня", але все одно нижчими за повний розрахунковий рівень, аби зберегти доступність перевезень для киян.

Що буде з пільгами

Не дивлячись на майбутні зміни, право на безоплатний та пільговий проїзд для визначених категорій громадян зберігається. Компенсації за ці категорії, як і раніше, здійснюватимуться за рахунок коштів бюджету міста Києва.

Також у Департаменті нагадали, що за безквитковий проїзд (включно з відсутністю реєстрації квитка) передбачено штраф, який становить двадцятикратний розмір вартості проїзду. При ухвалені поточного проєкту розмір штрафу становитиме 600 грн.

Список пільговиків:

Учасники бойових дій та ветерани війни: потрібно мати відповідне посвідчення.

Особи з інвалідністю: I, II та III груп (залежно від категорії проїзд може бути безкоштовним або зі знижкою).

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування: які перебувають під опікою або виховуються у дитячих будинках.

Чорнобильці: особи, постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС (1 та 2 категорії).

Пенсіонери за віком: у Києві для них діє пільговий проїзд за "Карткою киянина".

Багатодітні сім'ї: батьки та діти з таких родин.

Студенти та учні: мають право на спеціальні тарифи (студенти - 50%, школярі - безкоштовно або зі знижкою під час канікул).

Реакція киян на зміни вартості проїзду

Киян обурили плани щодо підвищення тарифів на проїзд у муніципальному транспорті столиці. Вони створили петицію проти зростання цін і менш ніж за добу вона зібрала понад 6 тисяч підписів. Київрада розглянула звернення, однак його не підтримала.

Нагадуємо, що у Києві планують оновити тарифи на проїзд у комунальному громадському транспорті. Разова поїздка у метро, трамваях, тролейбусах та автобусах коштуватиме 30 грн. На тлі цих масштабних тарифних змін «Главком» нагадує, які категорії громадян і надалі матимуть право на безкоштовні поїздки у столиці.

Раніше «Главком» писав, як столична влада прокоментувала скандал навколо тарифу.