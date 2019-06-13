На Вінниччині через забавки 7-річного хлопчика загорівся будинок



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На щастя ніхто не постраждав

12 червня о 6:03 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на вул. Лісовій в с.Тиманівка Тульчинського району горить житловий будинок. Будинок гасили 6 чоловік особового складу та 2 спецавтомобілі.

Про це йдеться на сайті ДСНС у Вінницькій області.

Рятувальники о 6:34 пожежу локалізували, а о 6:42 ліквідували.

Внаслідок пожежі вогнем знищено шиферне перекриття будівлі на площі 70 кв.м та оздоблення стін. До боротьби з вогнем залучалося 6 чоловік особового складу та 2 спецавтомобілі.

Ймовірна причина пожежі - пустощі з вогнем 7-річного сина власниці будинку.