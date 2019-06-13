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    На Вінниччині через забавки 7-річного хлопчика загорівся будинок

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    На Вінниччині через забавки 7-річного хлопчика загорівся будинок

    На щастя ніхто не постраждав

    12 червня о 6:03 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на вул. Лісовій в с.Тиманівка Тульчинського району горить житловий будинок. Будинок гасили 6 чоловік особового складу та 2 спецавтомобілі.

    Про це йдеться на сайті ДСНС у Вінницькій області.

    Рятувальники о 6:34 пожежу локалізували, а о 6:42 ліквідували.

    Внаслідок пожежі вогнем знищено шиферне перекриття будівлі на площі 70 кв.м та оздоблення стін. До боротьби з вогнем залучалося 6 чоловік особового складу та 2 спецавтомобілі.

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    На Вінниччині через забавки 7-річного хлопчика загорівся будинок
    На Вінниччині через забавки 7-річного хлопчика загорівся будинок
    На Вінниччині через забавки 7-річного хлопчика загорівся будинок

    Ймовірна причина пожежі - пустощі з вогнем 7-річного сина власниці будинку.

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