На Вінниччині скорочено тривалість комендантської години

Відсьогодні комендантська година на Вінниччині триватиме з 01:00 до 05:00

Усі правила та обмеження, що діють під час комендантської години, залишаються чинними

У Вінницькій області відсьогодні скорочено тривалість комендантської години. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільницю Вінницької ОВА Наталю Заболотну.

Відсьогодні комендантська година на Вінниччині триватиме з 01:00 до 05:00. Час її початку перенесено з 00:00 на 01:00.

«Це рішення узгоджується з рішенням уряду адаптувати роботу держави, бізнесу та інфраструктури до нової тактики російських повітряних атак. Відповідні зміни внесено до наказу про запровадження комендантської години на території області», – наголосила очільниця ОВА.

Водночас, як підкреслила Заболотна, усі правила та обмеження, що діють під час комендантської години, залишаються чинними. «Прошу мешканців та гостей Вінниччини врахувати це під час планування поїздок та пересування в нічний час», – додала вона.

Нагадаємо, раніше режим комендантської години змінили на Київщині. З 10 вересня вона діє щодня з 01:00 до 05:00. До цього обмеження в Київській області діяли з 00:00 до 05:00.

Також у Сумській області з 16 вересня змінилася тривалість комендантської години. Вона діє з 00:00 до 05:00 – на годину довше, ніж раніше.