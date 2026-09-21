Головна Вінниця Новини
search button user button menu button

На Вінниччині скорочено тривалість комендантської години

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
На Вінниччині скорочено тривалість комендантської години
Відсьогодні комендантська година на Вінниччині триватиме з 01:00 до 05:00
фото: Національна поліція України (ілюстративне)

Усі правила та обмеження, що діють під час комендантської години, залишаються чинними

У Вінницькій області відсьогодні скорочено тривалість комендантської години. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільницю Вінницької ОВА Наталю Заболотну.

Відсьогодні комендантська година на Вінниччині триватиме з 01:00 до 05:00. Час її початку перенесено з 00:00 на 01:00.

«Це рішення узгоджується з рішенням уряду адаптувати роботу держави, бізнесу та інфраструктури до нової тактики російських повітряних атак. Відповідні зміни внесено до наказу про запровадження комендантської години на території області», – наголосила очільниця ОВА.

Водночас, як підкреслила Заболотна, усі правила та обмеження, що діють під час комендантської години, залишаються чинними. «Прошу мешканців та гостей Вінниччини врахувати це під час планування поїздок та пересування в нічний час», – додала вона.

Нагадаємо, раніше режим комендантської години змінили на Київщині. З 10 вересня вона діє щодня з 01:00 до 05:00. До цього обмеження в Київській області діяли з 00:00 до 05:00.

Також у Сумській області з 16 вересня змінилася тривалість комендантської години. Вона діє з 00:00 до 05:00 – на годину довше, ніж раніше.

Теги: Вінниччина комендантська година

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«От так і жити»: ми знову вчимося новій реальності
«От так і жити»: ми знову вчимося новій реальності
30 серпня, 08:27
Слідство встановлює інших причетних до схеми осіб, зокрема організаторів
Серед ящиків з-під бананів. Викрито оригінальну схему переправлення чоловіка за кордон
24 серпня, 15:47
У Вінниці під час повітряної тривоги було чутно вибух
У Вінниці під час тривоги пролунав вибух, є поранені (оновлено)
2 вересня, 19:25
Київський метрополітен під час повітряної тривоги
Уряд змінив правила роботи під час повітряних тривог
3 вересня, 22:27
Водія ліцею було мобілізовано 25 липня 2025 року
Скандал із мобілізацією водія шкільного автобуса на Вінниччині: чим завершилася історія
2 вересня, 09:20
Проведено епідеміологічне розслідування і встановлено коло контактних осіб, які могли мати контакт із хворим
На Вінниччині підтверджено випадок віспи мавп
4 вересня, 06:51
Сталися зміни в розкладі приміських поїздів
«Укрзалізниця» тимчасово змінила розклад деяких приміських поїздів
7 вересня, 19:31
У Києві з 10 вересня змінюються правила безпеки під час повітряних тривог
Київ та область запроваджують нові правила безпеки: що зміниться з 10 вересня
9 вересня, 18:00
На Сумщині скасували літнє послаблення комендантської години
Влада Сумщини змінила тривалість комендантської години
15 вересня, 17:37

Новини

На Вінниччині скорочено тривалість комендантської години
На Вінниччині скорочено тривалість комендантської години
У Вінниці водійка сіла за кермо під дією одразу п'яти наркотиків
У Вінниці водійка сіла за кермо під дією одразу п'яти наркотиків
Польські волонтери відправили до Вінниці автобуси після скандалу
Польські волонтери відправили до Вінниці автобуси після скандалу
У Вінниці хірурги врятували пацієнта з важким онкозахворюванням
У Вінниці хірурги врятували пацієнта з важким онкозахворюванням
На Вінниччині 25-річна жінка померла після побиття кулаками: затримано підозрюваного
На Вінниччині 25-річна жінка померла після побиття кулаками: затримано підозрюваного
Архімандрит Вінницької єпархії УПЦ загинув у ДТП
Архімандрит Вінницької єпархії УПЦ загинув у ДТП

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
370K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 вересня: ситуація на фронті
197K
Депутат спитав міністра фінансів, чи проживе він на мінімалку. Відео відповіді урядовця
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 вересня 2026
149K
Обіймала посаду майже пів століття. На Київщині депутати скинули легенду місцевого самоврядування
145K
«Геть інша людина». Вдова легендарного композитора розказала, якою є Софія Ротару в житті
70K
Бріжит Макрон програла суд журналістці, яка назвала її чоловіком

Новини

В Україні до 26°, місцями короткочасні дощі: погода на 19 вересня 2026 року
19 вересня, 05:59
Окупанти вдарили по бізнес-центру в Одесі: постраждало 10 людей, серед яких 2 рятувальників (оновлено)
18 вересня, 18:07
В Україні до 25°, короткочасні дощі, туман: погода на 18 вересня 2026 року
18 вересня, 05:59
В Україні до 25°, місцями дощитиме: погода на 17 вересня 2026 року
17 вересня, 05:59
Польща зупиняла роботу двох аеропортів через повітряну загрозу
16 вересня, 09:25
Кремль відповів на запропоноване Трампом енергетичне перемир’я
15 вересня, 13:31

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua