На Полтавщині знайдено мертвим колишнього топполіцейського

Чиж звільнився з поліції у березні 2026 року

Розпочато кримінальне провадження

На Полтавщині знайшли мертвим 44-річного експравоохоронця. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції в Полтавській області.

За даними hromadske, йдеться про Сергія Чижа.

«16 липня близько 10:40 до поліції надійшло повідомлення про смерть 44-річного чоловіка за місцем його проживання у Карлівській громаді Полтавського району. Під час першочергових слідчих дій встановлено, що померлий є колишнім працівником правоохоронних органів», – йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, смерть чоловіка могла настати внаслідок самогубства. Для встановлення причини смерті призначено судово-медичну експертизу.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції розпочато кримінальне провадження за статтею 115 (умисне вбивство з приміткою самогубство) Кримінального кодексу України. Тривають необхідні слідчі дії для встановлення обставин події.

Що відомо про Сергія Чижа

За даними «Суспільне Полтава», Сергій Чиж народився 1982 року у Карлівці. Службу в органах внутрішніх справ розпочав 2000 року. Працював слідчим в Оржицькому райвідділі міліції, згодом обіймав керівні посади у Карлівському райвідділі та слідчому управлінні у Полтавській області.

У листопаді 2015 року Чижа призначили заступником начальника Головного управління Національної поліції в Полтавській області. З 2017 року працював заступником начальника поліції Харківської області, а 2021 року очолив поліцію в Сумській області.

Останньою посадою Сергія Чижа була служба начальником відділу Департаменту стратегічних розслідувань поліції України. Він звільнився у березні 2026 року.