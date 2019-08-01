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    Новини

    На Вінниччині розшукують 56-річного чоловіка, який причетний до вчинення злочину

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    На Вінниччині розшукують 56-річного чоловіка, який причетний до вчинення злочину

    Допоможіть розшукати чоловіка, зображеного на фото

    Вінницьким відділом поліції встановлюється місце перебування 56-річного вінничанина Оніщенка Леоніда Миколайовича, який може бути причетним до вчинення злочину. Розшукуваний може знаходитись у мікрорайоні Корея. 

    Про це інформує пресслужба ГУ НП у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

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    Прикмети розшукуваного: на вигляд 50-55 років, зріст 180 см, середньої тілобудови, сиве волосся.

    Громадяни, які володіють будь-якою інформацією, яка допоможе встановити місцеперебування розшукуваного, можуть повідомити до поліції за телефонами (0432) 59-49-00, 063-228-54-16 або 102.

    Конфіденційність гарантовано. 

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