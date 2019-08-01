На Вінниччині розшукують 56-річного чоловіка, який причетний до вчинення злочину



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Допоможіть розшукати чоловіка, зображеного на фото

Вінницьким відділом поліції встановлюється місце перебування 56-річного вінничанина Оніщенка Леоніда Миколайовича, який може бути причетним до вчинення злочину. Розшукуваний може знаходитись у мікрорайоні Корея.

Про це інформує пресслужба ГУ НП у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

Прикмети розшукуваного: на вигляд 50-55 років, зріст 180 см, середньої тілобудови, сиве волосся.

Громадяни, які володіють будь-якою інформацією, яка допоможе встановити місцеперебування розшукуваного, можуть повідомити до поліції за телефонами (0432) 59-49-00, 063-228-54-16 або 102.

Конфіденційність гарантовано.