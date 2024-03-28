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Польща розблокувала ще один пункт пропуску на кордоні з Україною

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Польща розблокувала ще один пункт пропуску на кордоні з Україною
Протест фермерів, які заблокували кордон, тривають у Польщі майже два місяці
фото з відкритих джерел

У черзі на перетин кордону стоять 120 вантажівок

Сьогодні, 28 березня польські фермери розблокували пункту пропуску «Угринів-Долгобичув» на кордоні з Україною. Рух вантажівок відновили. Про це повідомляє Державна прикордонна служба у Telegram.

За інформацією від польських прикордонників, на території Польщі перед КПП "Угринів-Долгобичув" у звичайному режимі здійснюється пропуск вантажних автомобілів.

У черзі на перетин кордону стоять 120 вантажівок.

При цьому у Польщі зазначають, що блокада руху вантажівок на вказаному пункті пропуску може відновитися 2 квітня.

«Просимо водіїв та перевізників врахувати інформацію», – повідомляють прикордонники.

Майже два місяці в Польщі триває протест фермерів, які вимагають від уряду та влади ЄС відмовитися від планів посилення вимог до сільгоспвиробників у межах зеленої політики ЄС, а також установити обмеження, якщо не повну блокаду, на сільгоспімпорт з України. У межах протесту фермери фактично «взяли в заручники» прикордонні переходи на кордоні з Україною та серйозно б’ють по українській економіці. На відміну від решти території Польщі, де акції блокування відбуваються раз на 10–14 днів, кордон з Україною заблокований цілодобово та без перерви

Нагадаємо, сьогодні, 28 березня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прибув до Варшави, де заплановано спільне засідання урядів України та Польщі. 

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Теги: кордон Польща

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