Почалася реставрація легендарного сторічного піаніно Миколи Леонтовича (фото)

Історики вважають, що на старовинному інструменті відомий композитор і написав «Щедрик»

У 2021 році Вінницький обласний краєзнавчий музей виграв грант посольства США зі збереження культурної спадщини (Фонд AFCP) на реставрацію предметів родини композитора Миколи Леонтовича. Мова йде про піаніно, на якому, ймовірно, відомий композитор і написав «Щедрик», а також про килим 19 століття, повідомляє «Вінниця.info».

«Ми були дуже раді, коли у 2021 році серед трьох переможців гранту, був і наш музей. Ці два предмети з Музею Леонтовича – це одні з головних і цінних. Відкриваючи музей Леонтовича у 2016 році, ми відреставрували килим 18 століття. Звісно, ми бачили необхідність відреставрувати і піаніно, і ще один килим (19 століття). Тому і подали заявку. Піаніно і килим будуть відреставровані за кошти Посольського гранту США. Сьогодні ми уже констатуємо, що реставраційний центр уже забрав піаніно», – заявила Катерина Висоцька, директорка Вінницького обласного краєзнавчого музею під час прес-конференції.

Ці дві пам’ятки відправили на реставрацію 1 лютого до Національного науково-дослідного реставраційного центру України, фахівці якого і проводитимуть консерваційно-реставраційні роботи з відновлення та збереження музейних реліквій. Фінансування проводиться за рахунок Посольського фонду США в сумі $27 917.

За словами працівника реставраційного центру, піаніно знаходиться в аварійному стані. У ньому доволі важкий принцип побудови матеріалів, що включає в собі пластинки на клавішах зі слонової кістки, кілька деревних порід для самого об’єкту. Також фільци з вовни, тканини, які майже вщент з’їла міль.

Піаніно Миколи Леонтовича ‒ понад сто років. Музичний інструмент уже в не найкращому стані. Від часу клавіші пожовтіли, деяких взагалі немає, а на інших сліди воску.

Враховуючи обставини, реставраційна рада затвердила програму, яка передбачає декілька етапів відновлення. Процес реставрації розрахований на декілька років. Це не тільки загальна реставрація і консервація, а етапи налаштування самого предмету, музичний стрій. А після реставрації Музей Леонтовича отримає музичний інструмент високого класу.

«Стан дійсно аварійний. Ми уже отримали висновки реставраторів щодо піаніно та килима. Щодо піаніно, то лак має численні механічні пошкодження, непрофесійне поновлення сучасною чорною фарбою, яка значно спотворює авторське покриття. Механіка та клавіатура мають значне спрацювання, клавіші брудні і втратили пластини зі слонового бивня. Елементи механіки, які виготовлені із сукна, пошкодженні міллю та деформовані. Механізм глушіння струн при натиску на педалі – не спрацьовує. Металеві та декоративні елементи бронзового литва вкриті корозійними утвореннями. Дерев’яна основа корпусу пошкоджена жуком-деревогризом. Це важливо все усунути в процесі консерваційно-реставраційних заходів.

А от щодо килима, то на ньому наявні значні забруднення, плями. Нитки мають розриви і висипання. Втрачено фрагменти килима. В деяких місцях килим теж поїла міль», – розповіла завідувачка відокремленого підрозділу «Музей Мужніх» Вінницького обласного краєзнавчого музею Олена Гордієнко.

Грантовий проєкт триватиме до кінця серпня 2023 року, після чого музейні реліквії повернуться до Музею композитора Миколи Леонтовича.

Про «Музей композитора М. Д. Леонтовича»: У с. Марківка, нині Гайсинського району, діє один із найсучасніших музейних закладів Вінниччини – Музей всесвітньо відомого композитора, диригента, фольклориста, педагога i громадського діяча, автора легендарного «Щедрика» Миколи Леонтовича, оновлена експозиція якого відкрита у серпні 2016 р. Музей у с. Марківка створено в 1977 р., до 100-річчя з дня народження Миколи Дмитровича. Адже саме тут колись мешкали рідні митця й неодноразово гостював, трагічно загинув та похований композитор. У листопаді 2012 р. експозицію музею було закрито для відвідувачів через аварійний стан приміщення, постало питання про передачу закладу на баланс області. Так, рішенням Вінницької обласної ради у вересні 2015 р. він став відокремленим підрозділом Вінницького обласного краєзнавчого музею. Здійснено реконструкцію приміщення музею та благоустрій його території. До створення експозиції залучили архітектора, керівника проєктно-виробничої організації «Майстерня музейних проектів» Олександра Антонця. Оновлена експозиція увібрала передові тенденції в цьому напрямі: має оригінальний дизайн, оснащена системою мультимедійного супроводу. Прилеглу територію могили Миколи Дмитровича, що за 300 м від музею, впорядковано та архітектурно доповнено стилізованою ротондою, яку утворюють чотири стели, що завершуються нотним станом з фрагментом партитури «Щедрика». Поряд висаджено «Діброву Леонтовича»: липи дуби, ялини, клени, ясени… Експозиція музею М. Д. Леонтовича розміщена у чотирьох залах. У 1914 р. в доробку композитора з’явився геніальний «Щедрик», який з тріумфальним успіхом був виконаний 25 грудня 1916 р. у Київському університеті хоровим колективом під керівництвом Олександра Кошиця.

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