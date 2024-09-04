Втеча нардепа Дмитрука за кордон: прокуратура вимагає збільшити заставу учаснику схеми

Київський районний суд Одеси обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 30 жовтня з можливістю внесення застави у 5 млн грн

Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону подала до суду апеляційну скаргу з вимогою збільшити розмір застави з п’яти до 10 млн грн учаснику схеми незаконного переправлення народного депутата за кордон. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора у Facebook.

«Прокурори Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону в суді апеляційної інстанції оскаржують запобіжний захід, обраний учаснику схеми незаконного переправлення народного депутата через державний кордон», - йдеться у повідомленні.

Київський районний суд Одеси обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 30 жовтня з можливістю внесення застави у 5 млн грн.

Не погоджуючись із рішенням суду стосовно розміру застави, який, на думку сторони обвинувачення, є недостатнім для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного, прокуратура подала апеляційну скаргу з вимогою збільшити розмір застави з п’яти до 10 млн грн.

Нагадаємо, працівники Державного бюро розслідувань оголосили в міжнародний розшук підозрюваного у нападах на громадян чинного народного депутата Артема Дмитрука. За даними слідства ДБР, під час перебування в Одесі підозрюваний разом зі спільниками напав на співробітника правоохоронного органу, який виконував на той момент свої службові обов’язки. При цьому народний депутат умисно заподіяв правоохоронцю тілесні ушкодження та намагався викрасти у нього зброю.

Генеральний прокурор повідомив про підозру чинному народному депутату України за фактами вчинення нападів групою осіб на правоохоронця та військового, замаху на викрадення вогнепальної зброї, спричинення потерпілому середньої тяжкості тілесних ушкоджень та хуліганстві. Напередодні ЗМІ написали, що Дмитрук утік з України.

Як повідомлялося, працівники Державного бюро розслідувань під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора порушили кримінальне провадження за фактом незаконного перетину кордону чинним народним депутатом.

Зокрема, Офіс генпрокурора встановив, яким шляхом народний депутат Артем Дмитрук незаконно перетнув державний кордон, а також має попередню інформацію щодо країни-перебування нардепа.

До слова, депутат Верховної Ради Артем Дмитрук не заявляв, що є народним депутатом України, коли перетнув кордон із Молдовою. У Молдові Дмитрука сприйняли як звичайного громадянина, який покинув територію, де йде війна. Правоохоронці вже встановили людей, які допомогли народному депутату Артему Дмитруку виїхати з території України, їм повідомили про підозру.