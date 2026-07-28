Росія вбила київського викладача Олександра Гордієнка. Прощання відбудеться 28 липня

У МАУП зазначають, що Олександр Гордієнко був відданим педагогом та справжнім професіоналом

Під час російського ракетного удару 24 липня трагічно загинув викладач факультету комп'ютерно-інформаційних технологій Міжрегіональної Академії управління персоналом (МАУП) Олександр Миколайович Гордієнко. Про це повідомила пресслужба навчального закладу, інформує «Главком».

У МАУП зазначають, що Олександр Гордієнко був відданим педагогом, справжнім професіоналом та людиною, яка щиро ділилася знаннями, досвідом і підтримкою зі студентами та колегами.

«Його праця, людяність і внесок у розвиток факультету назавжди залишаться у пам'яті всіх, хто мав честь працювати й навчатися поруч із ним. Колектив факультету висловлює щирі співчуття рідним, близьким, друзям і всім, хто знав Олександра Миколайовича», – зазначили в академії.

Дружина загиблого Анастасія Гордієнко повідомила деталі щодо церемонії прощання з чоловіком, батьком та наставником.

Церемонія прощання відбудеться сьогодні, 28 липня, об 11:00 у Великій залі київського крематорію (вул. Байкова, 16).

Рідні зазначають, що Олександр понад усе любив прості білі лілії без додаткового декоративного оформлення. Після завершення церемонії родина запрошує колег, друзів та близьких на прощальний обід за адресою вул. Брожка, 118.

Нагадаємо, 24 липня російські окупанти завдали ракетного удару по локації у Київській області, де перебували представники української оборонної індустрії. У Генштабі наголосили, що уражений об'єкт не входить до сфери управління Сил оборони України.

Нещодавно стало відомо, що у лікарні від отриманих поранень помер 66-річний чоловік. Таким чином, загальна кількість жертв ворожої атаки на приватний полігон зросла до 11 людей, близько 100 осіб отримали поранення.