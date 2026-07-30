Атака на Львів: спалахнули будинки, є постраждалі, змінено рух транспорту (фото)

Тролейбуси №23 та №30 тимчасово не курсують

У ніч на 30 липня російські окупанти атакували Львів. У місті пролунали вибухи, внаслідок чого виникли пожежі в житлових будинках та є постраждалі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на міського голову Львова Андрія Садового.

За словами мера, після вибухів було зафіксовано пошкодження житлових будинків. Згодом стало відомо, що горять будинки на вулицях Патона та Виговського.

«Горять житлові будинки на вулицях Патона та Виговського. Триває рятувальна операція. На місці працюють усі необхідні служби», – повідомив Садовий.

фото:Андрій Садовий

фото:Андрій Садовий

Спочатку міський голова повідомив про шістьох травмованих унаслідок ворожого обстрілу на двох локаціях міста. Згодом Садовий уточнив інформацію, зазначивши, що станом на зараз п'ятеро постраждалих потребують госпіталізації.

Через наслідки атаки у Львові змінили рух громадського транспорту. Через перекриття вулиці Патона автобуси в обох напрямках курсують через вулицю Городоцьку до Мотозаводу, далі – на вулицю Виговського. Тролейбуси №23 та №30 тимчасово не курсують.

Нагадаємо, у ніч на 30 липня Росія здійснила масовану комбіновану атаку по Україні, застосувавши балістичні та крилаті ракети, а також ударні безпілотники. Під ударами опинилися Київ, Львів, Харків, Кривий Ріг, Вінниця, Суми, Рівне, Івано-Франківськ та інші міста. Внаслідок обстрілів загинули й постраждали люди, були пошкоджені житлові будинки, об'єкти інфраструктури та виникли пожежі.