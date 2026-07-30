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Масована атака на українські міста: оприлюднено карту руху ракет і дронів

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Масована атака на українські міста: оприлюднено карту руху ракет і дронів
Наслідки удару по будинку багатодітної родити під Кривим Рогом в ніч проти 30 липня
фото: ДСНС

Ворог застосував крилаті й балістичні ракети різних типів, а також ударні дрони

У мережі з'явилася карта, яка відображає орієнтовні маршрути російських ракет і безпілотників під час масованої комбінованої атаки на Україну в ніч проти 30 липня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторинговий канал ППО Радар.

Згідно з інфографікою, оприлюдненою моніторинговими ресурсами, Росія запускала ударні безпілотники типу «Герань» з кількох напрямків, зокрема з районів Брянської та Курської областей, а також із тимчасово окупованого Криму.

Крім дронів, ворог застосував різні типи ракет: крилаті Х-101, «Калібр», «Іскандер-К», балістичні «Іскандер-М», «Кинджал», «Циркон», а також ракети Х-59/69, Х-22/32 і безпілотники «Бандероль».

Основними напрямками ударів стали Київ, Львів, Полтавщина, Черкащина, Дніпропетровщина, Миколаївщина, Херсонщина та інші області. Частина ракет і дронів змінювала траєкторію польоту, що ускладнювало роботу сил протиповітряної оборони.

Масована атака на українські міста: оприлюднено карту руху ракет і дронів фото 1

Інфографіка також позначає орієнтовні місця запуску безпілотників і напрямки польоту різних типів озброєння, використаних під час нічної атаки.

Нагадаємо, у ніч на 30 липня Росія здійснила одну з наймасштабніших комбінованих атак останнього часу, застосувавши балістичні та крилаті ракети, а також ударні безпілотники. Під ударами опинилися Київ, Львів, Полтавщина, Кривий Ріг, Харків, Вінниця, Суми, Рівненщина, Івано-Франківщина та інші регіони.

Внаслідок обстрілів загинули й постраждали мирні жителі, пошкоджено житлові будинки, цивільну інфраструктуру, підприємства та виникли масштабні пожежі.

У Києві внаслідок російської атаки загинула одна людина, ще двоє постраждали. Унаслідок обстрілу Полтавщини загинула одна людина, також пошкоджено термінал «Нової пошти».  Окупанти ударили балістичною ракетою по приватному будинку в передмісті Кривого Рогу, де загинули шестеро людей, серед яких двоє дітей.

Внаслідок атаки на Львів пошкоджено житлові будинки, виникли пожежі, під завалами опинилися люди. Станом на ранок відомо про загиблих і 15 постраждалих, триває пошуково-рятувальна операція.

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Теги: ракетна атака балістичні ракети російська ракета обстріл

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