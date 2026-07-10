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226 боїв за добу: лінія фронту станом на 10 липня 2026

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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226 боїв за добу: лінія фронту станом на 10 липня 2026
Ситуація на фронті 10 липня
фото: 22 ОМБр

Лінія фронту станом на 10 липня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав 57 авіаційних ударів із застосуванням 175 керованих авіаційних бомб. Крім того, залучив для ураження 4913 дронів-камікадзе та здійснив 1847 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

Новини війни в Україні

10 липня на фронті відбулося 226 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу ліквідовано 51 окупант та поранено 19. Знищено чотири одиниці автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки ворога. Пошкоджено чотири артилерійські системи, три одиниці автомобільної техніки, одиницю спеціальної техніки та 78 укриттів особового складу. Знищено або подавлено 152 безпілотні літальні апарати різних типів.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Окупанти завдали двох авіаударів, скинувши п'ять керованих авіабомб. Противник здійснив 30 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, два з яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

226 боїв за добу: лінія фронту станом на 10 липня 2026 фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник вісім разів штурмував позиції наших підрозділів у районах:

  • Стариці
  • Лиману
  • у бік Нovovасилівки та Ізбицького
226 боїв за добу: лінія фронту станом на 10 липня 2026 фото 2

На Куп’янському напрямку

Наступальних дій противника не зафіксовано.

226 боїв за добу: лінія фронту станом на 10 липня 2026 фото 3

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Відбито 13 спроб загарбників просунутися в районах Дробишевого та у бік:

  • Червоного Ставу
  • Борової
  • Лиману
  • Озерного
  • Діброви
  • Ставків

Одне боєзіткнення триває. 

226 боїв за добу: лінія фронту станом на 10 липня 2026 фото 4

На Слов’янському напрямку

Сили оборони успішно зупинили 29 спроб загарбників просунутися вперед у бік Кривої Луки, Рай-Олександрівки, Миколаївки та у районах Різниківки й Закітного.

226 боїв за добу: лінія фронту станом на 10 липня 2026 фото 5

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Загарбники здійснили чотири атаки у районах Федорівки Другої та у бік Васютинського, Никонорівки, Тихонівки. Одне боєзіткнення триває.

226 боїв за добу: лінія фронту станом на 10 липня 2026 фото 6

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбили 17 ворожих штурмів у районах:

  • Костянтинівки
  • Іллінівки
  • Іванопілля
  • Степанівки
  • Русиного Яру

Одне боєзіткнення триває. 

226 боїв за добу: лінія фронту станом на 10 липня 2026 фото 7

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Ворог здійснив 29 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах:

  • Торецького
  • Новомиколаївки
  • Новоолександрівки
  • Гришиного
  • Василівки
  • Котлиного
  • Удачного
  • Молодецького
  • у бік Вільного, Кучерового Яру, Нового Шахового, Матяшевого, Мирного, Новопавлівки, Шевченка, Сергіївки

Чотири боєзіткнення тривають.

226 боїв за добу: лінія фронту станом на 10 липня 2026 фото 8

На Олександрівському напрямку

Ворог двічі атакував у районі Тернового.

226 боїв за добу: лінія фронту станом на 10 липня 2026 фото 9

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Сили оборони успішно відбили десять ворожих атак у бік:

  • Оленокостянтинівки
  • Староукраїнки
  • Гуляйпільського
  • Святопетрівки
  • у районі Добропілля
226 боїв за добу: лінія фронту станом на 10 липня 2026 фото 10

На Оріхівському напрямку

Ворог один раз штурмував позиції наших захисників у бік Щербаків.

226 боїв за добу: лінія фронту станом на 10 липня 2026 фото 11

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Ворог наступальних дій не проводив.

226 боїв за добу: лінія фронту станом на 10 липня 2026 фото 12

Нагадаємо, нині триває 1598-й день повномасштабної війни.

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Теги: Запоріжжя ворог фронт мотоцикл укриття Слов’янськ обстріл Генштаб окупанти Костянтинівка Покровськ

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